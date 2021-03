Isola dei Famosi, la No-Vax Daniela Martani naufraga, è polemica: “È veramente inaccettabile” (FOTO)

Daniela Martani concorrente dell’Isola dei famosi 2021

Dopo una serie di annuncio e qualche rinvio, finalmente Mediaset ha reso nota la data d’inizio della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show partirà lunedì 15 marzo 2021 con Ilary Blasi alla guida, Massimiliano Rosolino come inviato in Honduras e Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinioniste. Nonostante mancano un paio di settimane all”inizio già il format è in balia delle polemiche.

Il motivo? La prima riguarda un componente del cast, ossia Daniela Martani. Quest’ultima è un ex hostess dell’Alitalia, e anni fa ha partecipato Grande Fratello. Dopo quella esperienza la donna che si professa animalista e vegana, spesso e volentieri è presente nei salotti di Barbara D’Urso. Ultimamente però, la donna è finita al centro delle polemiche per delle sue posizioni No-Mask e No-Vax.

Le reazioni del popolo del web

Dopo che il popolo del web è venuto a conoscenza della partecipazione ufficiale di Daniela Martani all’Isola dei Famosi 15, sui vari social network sono scattate una serie di polemiche. “In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani, che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid, è veramente inaccettabile”, ha scritto un utente.

Ma non è finita qui, infatti qualcun altro ha scritto: “Non solo: andrà in onda nel pieno della campagna vaccinale e lei è una no vax convinta. Poi però al #GFVIP squalificano per molto meno”; “Ma no tranquilli! L’importante è che poi tra un blocco e l’altro mandiamo la pubblicità con lo spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle misure di prevenzione”.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli e la replica della Martani

Oltre agli utenti web a scagliarsi contro Daniela Martani anche la nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima sui suoi canali social ha scritto: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un Paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Ovviamente la replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare, che su Twitter ha scritto: “Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”.

A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. pic.twitter.com/trewZi2cd9 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 28, 2021