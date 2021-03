Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci al veleno su Elisa Isoardi: “Gliel’avrei fatta pagare”

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021

Lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 prenderà al via la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show che si svolgerà in Honduras prenderà il posto del Grande Fratello Vip 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. Mentre l’inviato sarà Massimiliano Rosolini e gli opinionisti in studio saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. E’ ormai quasi tutto pronto e tra i naufraghi ci sarà anche Elisa Isoardi.

Quest’ultima rimasta senza trasmissioni in Rai ha deciso di accettare la proposta per cimentarsi in questa nuova avventura. Sarebbe dovuto partire anche Giovanni Ciacci , stilista e opinionista di Ogni Mattina e dei format di Barbara D’Urso. Purtroppo per motivi legati al Covid il suo posto andrà qualcun altro.

Giovanni Ciacci a Elisa Isoardi “Gliela avrei fatta pagare”

Prima dell’esperienza all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha già partecipato ad un altro reality show, ovvero Ballando con le Stelle. Un’esperienza fatta dopo l’addio a La prova del cuoco che dopo vent’anni è stata chiusa e sostituita da E’ sempre mezzogiorno, condotta dalla collega Antonella Clerici. Nel programma di Milly Carlucci la conduttrice piemontese ha fatto una bella figura perché ha danzato con grande carisma e con uno stile professionale.

A al suo fianco il ballerino siciliano Raimondo Todaro che in quei tre mesi si è mostrato fiero della sua allieva. Addirittura, all’epoca si è insinuato che tra i due ci potesse essere in corso una storia d’amore, ma alla fine i diretti interessati hanno smentito tutti dicendo che lo loro è solo una bella amicizia.

Giovanni Ciacci contro Elisa Isoardi

Chi segue Ballando con le Stelle da tempo, sa perfettamente che prima di Elisa Isoardi, il compagno di Raimondo Todaro era stato Giovanni Ciacci. Una coppia di ballerini anomala ma allo stesso tempo molto divertenti. L’opinionista di Ogni Mattina ci teneva tanto al danzatore e il legame di amicizia che c’era tra i due c’è ancora oggi. Per questo motivo il costumista ha confessato di essere stato anche abbastanza geloso dell’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Di conseguenza, in una recente intervista l’uomo ha detto che se fosse andato all’Isola dei Famosi avrebbe avuto dei problemi con lei: “Non so se ci avrei legato. Lei ha danzato con Raimondo che l’anno prima a Ballando era in coppia con me. Sono un po’ geloso e credo che gliel’avrei fatta pagare”.