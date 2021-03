Belen Rodriguez alla festa senza mascherina: follie a Milano prima del ritorno all’arancione

Belen Rodriguez ad una festa senza mascherina? La segnalazione

Dopo le tantissime polemiche per la festa in Darsena, anche Belen Rodriguez è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Sembrerebbe che la soubrette argentina avrebbe partecipato ad un party clandestino con centinaia di invitati a Milano.

Gran parte degli invitati, stando alla segnalazione, non indossavano la mascherina protettiva. Una festa che si sarebbe tenuta prima del ritorno in zona arancione della Lombardia.

Nei video condivisi e successivamente cancellati dalla conduttrice di Tu sì que vales proprio sul proprio profilo Instagram, si vede gente intenta a ballare senza il rispetto della distanza di sicurezza. Il tutto durante un dj-set all’interno del Sanctuary Milan, locale nato all’interno dell’ex-scalo ferroviario a Lambrate.

Una serie di vip all’inaugurazione del Sanctuary Milan

Oltre a Belen Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbese, al party in questione erano presenti altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Ad esempio: Eliana Michelazzo, Soleil Sorge Stasi, la trapper Chadia Rodriguez, ma anche delle modelle, art director, dj, artisti, e svariati volti noti. A rendere nota la notizia ci ha pensato Il Messaggero, con tanto di immagini e clip della festa per l’inaugurazione del ‘Sanctuary Milan’.

La segnalazione de Il Messaggero e la smentita dell’organizzatore

Come si legge su Il Messaggero, al centro di una delle due sale, un dj ha fatto danzare più di 400 ospiti, senza mascherine protettive e con una ressa che non ha messo timore a tutti i personaggi dello spettacolo presenti sul posto. La struttura ospitava una mostra in una sala limitrofa con delle foto dell’esposizione “Once upon a time in 2020”, dedicata al Covid-19, e sostenuta, come spiegano gli organizzatori sui loro rispettivi social network, dal Comune di Milano. Successivamente però, l’organizzatore della festa con un comunicato ha smentito tutto.

“Belen, arrivata con degli amici, ha mangiato in un’area a lei riservata, ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla, e ha pubblicato numerose stories sul suo profilo Instagram. Coccole e baci tra la showgirl argentina, incinta al quinto mese di una bimba, e il fidanzato, a cui è stata vicina tutto il pomeriggio, tra un cocktail e un passaggio dalla cartomante, per una lettura dei tarocchi (una sorta di “bollino” di questo locale). E poi, una visita alla mostra di Spucches, durante la quale l’artista le ha anche realizzato un ritratto fotografico con la mascherina”, ha fatto sapere l’uomo.