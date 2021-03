Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: una scelta inaspettata tra gli over

La puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 2 marzo, comincerà con un colpo di scena. Stando a quanto emerso dagli spoiler de Il Vicolo della news, pare che Maria De Filippi comincerà in un modo un po’ alternativo.

L’unione del trono classico e del trono over ha generato un mix tra le dinamiche che riguardano i due format, che un tempo erano distinti e separati. Per tale ragione, nulla vieta ormai che al trono over si possa dare luogo a scelte in perfetto stile classico. Pertanto, vediamo cosa è successo.

Oggi pomeriggio Riccardo e Roberta protagonisti

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne assisteremo ad un evento insolito. Nelle precedenti puntate abbiamo visto che Riccardo e Roberta hanno avuto degli alterchi. Essi sono nati a seguito di uno sfogo della Di Padua durante il quale ha dichiarato di non sentirsi abbastanza desiderata dal cavaliere. Questo ha fatto sorgere delle enormi controversie che, tuttavia, sono rientrate grazie all’intervento della conduttrice.

Nella puntata odierna, dunque, vedremo che Riccardo e Roberta verranno chiamati al centro dello studio e si siederanno sulle sedie rosse della scelta. Lei si presenterà con un tubino attillato nero e corto e anche lui sarà parecchio elegante. Entrambi saranno davvero emozionati ma, finalmente, decideranno di mettere da parte l’orgoglio per rivelarsi i sentimenti reciproci.

La scelta inattesa a Uomini e Donne

In particolar modo, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che la prima a parlare sarà la dama, la quale dirà di essere innamorata del cavaliere, per tale ragione sente il bisogno di viversi questa conoscenza al di fuori delle telecamere. Successivamente, poi, sarà il turno di Guarnieri, il quale non riuscirà a trattenere l’emozione e le lacrime. Il giovane, infatti, si lascerà andare ad un pianto molto toccante e dirà di essere anche lui innamorato della Di Padua.

Per tale motivo, dopo essersi scambiati i loro pensieri, i sue si alzeranno e si scambieranno un bacio con le mascherine. La conduttrice farà partire la canzone “Il cielo contromano” di Daddy di Amici e farà cadere i petali rossi. Durante il ballo vedremo Riccardo intento a toccare la dama dappertutto e a provare a tirarle giù il vestito nel tentativo di coprirla. Infine, un caloroso applauso suggellerà il momento.