Uomini e Donne, la segnalazione su Massimiliano Mollicone: “E’ un attore, piangono miseria per un copione”

La segnalazione su Massimiliano Mollicone

Qualche settimana fa a Uomini e Donne è arrivato il nuovo tronista Massimiliano Mollicone. Nonostante i suoi 20 anni, il protagonista del Trono classico é pronto a mettersi in gioco per trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la nota influencer Deianira Marzano su Instagram ha condiviso una segnalazione che le è giunta di recente sul giovane tronista.

In poche parole, sembrerebbe che quest’ultimo segnalazione è tutt’altra persona rispetto a come si é presentato per la prima volta nel video mostrato su Canale 5. La segnalazione in questione, naturalmente è stata inviata da un utente anonimo per via della privacy. “Massimiliano Mollicone non é solo quello che hanno dichiarato ma é anche un attore. Lo dico solo perché mi stanno sulle pa**e quelli che piangono miseria per copione. Ha avuto anche un premio importante nel corto dove é stato protagonista ed é uscito su Ciak e altre riviste“, ha fatto sapere la gossippara campana.

Deianira Marzano ‘smaschera’ il nuovo tronista di U&D?

Ma non è finita qui, dopo la prima segnalazione sulla new entry Massimiliano Mollicone ne è giunta una seconda. Infatti, Deianira Marzano ne ha ricevuta un’altra da una sua fan che ha dichiarato di conoscere il tronista di Uomini e Donne. “Non é vero quello che ha raccontato. Non ha nominato neanche il suo fratellastro nella presentazione“.

Sembrerebbe quindi che il 20enne abbia nascosto diversi aspetti della sua vita privata e della sua professione. Tuttavia, alla segnalazione ricevuta ad oggi non vi é ancora nessuna prova che confermerebbe tale accusa, ma senza ombra di dubbio nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza sulla vicenda.

Massimiliano Mollicone ha nascosto di essere attore?

Qualche settimana fa, prima di entrare nello studio di Uomini e Donne, il nuovo tronista Massimiliano Mollicone nella clip di presentazione ha rivelato di aver attraversato un periodo molto difficile a causa di problemi economici. “Ci siamo ritrovati praticamente a pane e cipolla. Siamo andati alla Caritas a fare la fila”, ha confessato il 20enne, dicendo anche di aver fatto diversi lavori come: barista, muratore e cameriere.

Nel video però, il ragazzo non ha mai menzionare la carriera d’attore, ragion per cui recentemente sui vari social network gli utenti hanno sollevato un polverone. Dopo la segnalazione dell’influencer campana Deianira Marzano arriverà la replica da parte del diretto interessato? Staremo a vedere.