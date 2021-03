GF Vip, Rosalinda Cannavòindossa l’anello di Giuliano mentre bacia Zenga: è polemica (FOTO)

Rosalinda Cannavò felice al fianco di Andrea Zenga

Una settimana fa Rosalinda Cannavò è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Una volta uscita fuori la 28enne messinese ha avuto la possibilità di ricongiungersi con Andrea Zenga. Ricordiamo infatti, che i due ragazzi all’interno del loft di Cinecittà hanno intrapreso una relazione sentimentale.

Dopo il loro primo incontro lontano dalle telecamere, gli ex gieffini hanno immortalato quel momento con uno scatto insieme prontamente condiviso sui loro rispettivi profili Instagram. Ma un dettaglio non è passato inosservato al popolo del web. Di cosa si tratta?

La messinese indossa l’anello di Giuliano mentre sta con Zenga

Come accennato prima, attraverso il suo account Instagram Rosalinda Cannavò ha condiviso la prima foto di coppia con la sua nuova fiamma Andrea Zenga. E se molti follower si sono complimentati con i due ex gieffini, altri utenti sul noto social network hanno potuto notato che al dito della 28enne messinese c’è ancora l’anello che le sarebbe stato regalato dall’ex compagno Giuliano Condorelli. Ricordiamo che con quest’ultimo la ragazza ha messo fine alla loro relazione sentimentale che andava avanti da dieci anni.

Gli internauti hanno visto il prezioso mentre Adua baciava il figlio di Walter Zenga. In questi cinque mesi di permanenza dell’attrice siciliana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, il fidanzato si era detto disposto ad aspettarla e addirittura si è recato a Cinecittà con un mazzo di chiavi dicendosi pronto ad andare a convivere insieme a lei. (Continua dopo il post)

Rosalinda Cannavò non ha ancora chiarito con Giuliano Condorelli

Recentemente, attraverso i suoi canali social Rosalinda Cannavò ha fatto sapere ai follower di non essersi ancora chiarita con l’ex fidanzato Giuliano Condorelli, ma ha anche detto di avere intenzione di vederlo molto presto per chiarire con lui.

“Avrei voluto scrivergli però ovviamente lui è molto reticente. Volevo scrivergli per organizzare un incontro. Naturalmente lo affronterò perché è giusto fare così per come sono fatta io. Abbiamo una storia di dieci anni e non due giorni. So che lui starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché gli voglio bene ma sono contenta di avere preso in mano la mia vita”, ha asserito la 28enne messinese.