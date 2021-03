GF Vip, l’incubo di Pierpaolo Pretelli: “Giulia Salemi stava con un altro” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli ha avuto un incubo al GF Vip 5

Prima della finalissima del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli ha avuto un brutto risveglio nella casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha avuto un brutto risveglio a causa di un incubo che avrebbe fatto. Un sogno per nulla positivo che avrebbe riguardato la sua nuova fiamma, Giulia Salemi.

Nel frattempo quest’ultima ha dovuto affrontare le sfere luminose di Live Non è la D’Urso, soprattutto quella che celava Caterina Collovati. La giornalista infatti, l’ha accusa di dare fastidio agli uomini sposati, tra cui il suo.

Il 30enne sogna che Giulia Salemi stava con un altro uomo

La mattinata di lunedì primo marzo non è stata particolarmente bella per Pierpaolo Pretelli. Il 30enne lucano infatti, dopo essersi svegliato si è recato in cucina confessando ai suoi compagni d’avventura di aver fatto un brutto incubo riguardante la sua nuova fidanzata, Giulia Salemi.

Ricordiamo che l’influencer italo-persiana è stata eliminata dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini circa due settimane fa. “Io non ho dormito niente. Mi sono svegliato nero. Ho sognato che Giulia stava con un altro, mi sono svegliato nervoso”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia agli altri gieffini. (Continua dopo il video)

#prelemi “merda, io non ho dormito niente, mi sono svegliato NERO, che Giulia stava con un altro”

“Maaaaaamma”

“Ma dai”

“Si, io uscivo tutto felice e poi”

STO MALE ⚰️⚰️⚰️ @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/9J0lklrX5R — 🌱 (@lovingprelemi) February 27, 2021

La dichiarazione d’amore di Giulia nei confronti di Pierpaolo

E mentre lui fa brutti sogni, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi starebbe aspettando a braccia aperte Pierpaolo Pretelli. Quest’ultima nelle ultime ore a Live Non è la D’Urso ha dichiarato tutto il suo amore nei confronti del 30enne lucano. “Ad oggi ho imparato che non c’è cosa più bella del poter ridere col proprio partner. Dell’essere se stessi completamente. Lui ha fatto così con me e io con lui”, ha confessato l’influencer italo-persiana.

Come accennato prima, nella serata di domenica nel talk guidato da Barbara D’Urso l’ex gieffina ha dovuto vedersela con la giornalista Caterina Collovati proprio in merito alla sua storia d’amore col fratello maggiore di Giulio. Il flirt tra i due gieffini durerà ora che anche Pierpaolo è uscito dalla casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.