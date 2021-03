Grande Fratello Vip 5 volge al termine: il vincitore è Tommaso Zorzi

Il Grande Fratello Vip 5 è volto al termine e il vincitore è Tommaso Zorzi. Lunedì 1 marzo si è disputata la puntata finale di questo interminabile reality show. I 5 finalisti hanno sfoggiato abiti eleganti per l’occasione eh hanno manifestato i loro ultimi pensieri prima di abbandonare la casa per sempre.

La messa in onda, naturalmente, è stata caratterizzata da molti colpi di scena, da faccia a faccia inaspettati e momenti commoventi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Cosa è accaduto alla finale del Grande Fratello Vip

Il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip 5 è Tommaso Zorzi. La puntata è cominciata con una sorpresa realizzata da tutti gli ex concorrenti del programma, i quali sono entrati in casa per dare luogo ad una coreografia. Successivamente, si è passati al primo duello, ovvero, quello tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Prima di conoscere l’esito finale, i due concorrenti hanno ricevuto rispettivamente le visite di fidanzata e mamma e sorella. Dopo le emozioni, però, è stato il momento della verità. Ad avere la meglio è stato l’influencer il quale ha potuto continuare l’avventura. Andrea, invece, dopo essere riuscito ad arrivare in finale, si è aggiudicato il quinto posto.

In seguito, poi, Alfonso Signorini ha chiesto a Dayane Mello di scegliere il concorrente che avrebbe voluto sfidare al televoto tra Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La modella ha optato per quest’ultimo. Anche in questo caso ci sono state delle splendide sorprese. La Mello, ad esempio, ha potuto riabbracciare sua figlia dopo 5 mesi. Anche Pierpaolo ha avuto la stessa opportunità della sua ex coinquilina sta di fatto che ha incontrato suo figlio Leonardo.

La proclamazione del vincitore

Dopo c’è stato un colpo di scena in quanto il pubblico da casa ha espresso la sua preferenza relativa al secondo duello ed ha deciso di salvare Pierpaolo facendo uscire Dayane. Il terzo duello, invece, è stato quello tra Stefania e Tommaso. Anche la Orlando ha ricevuto la sua sorpresa, ovvero, ha avuto la possibilità di abbracciare suo marito e la sua cagnolina Margot. Poi è arrivato finalmente il momento della terza eliminazione.

Il televoto da casa ha deciso che a classificarsi al terzo posto sarebbe dobuts essere Stefania Orlando. Così si è giunti all’ultimo scontro, quello tra Pierpaolo e Tommaso e a vincere la quinta seduzione del Grande Fratello Vip è stato Tommaso. Il concorrente è stato accolto dal calore dei presenti in studio.