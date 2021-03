I vantaggi fiscali del noleggio auto a lungo termine

Il noleggio a lungo termine di un’auto si può rivelare molto conveniente, non soltanto per la pratica in se stessa che permette di usufruire di un’automobile soltanto in determinati periodi di tempo. Il vantaggio è infatti anche di tipo economico, perché sicuramente un noleggio di questo tipo è preferibile, dal punto di vista del risparmio, all’acquisto di una vettura.

Spesso vengono messi in atto dei servizi con la comodità di includere nella rata mensile che si paga anche diversi servizi accessori molto utili. E poi non dovremmo dimenticare l’aspetto importante della deducibilità delle spese, ovvero l’opportunità di detrarre le spese dalla dichiarazione dei redditi, specialmente quando si percorrono in media molti chilometri l’anno. Quindi in generale possiamo dire che il noleggio a lungo termine potrebbe essere un’alternativa molto conveniente rispetto all’acquisto di un’auto anche dal punto di vista fiscale. Esaminiamo proprio questo aspetto.

In che cosa consiste il noleggio a lungo termine

Il costo del noleggio auto a lungo termine può variare a seconda delle caratteristiche dell’auto o dei servizi che richiedi. In generale si stabilisce un contratto con una società, la quale si dichiara pronta a mettere a disposizione del cliente un’auto in cambio di una rata mensile.

Tutto questo dopo aver stabilito una contrattazione dei chilometri massimi percorribili nel periodo in cui viene realizzato il noleggio dell’automobile. Si tratta di una possibilità molto comoda, anche perché in genere la rata che si deve pagare non include soltanto il costo del noleggio, ma anche altri servizi, come per esempio la manutenzione, l’assistenza stradale oppure il poter contare su un’altra vettura sostitutiva nel caso in cui la prima automobile dovesse subire un guasto.

È fondamentale chiarire che, arrivati alla scadenza del contratto di noleggio a lungo termine, il cliente ha l’obbligo di riconsegnare l’automobile e non ha possibilità di riscattarla in qualche modo.

Quanto costa il noleggio a lungo termine e le spese deducibili

Ti potrai chiedere quali sono i prezzi del noleggio auto a lungo termine, ma in realtà non possiamo rispondere in maniera generalizzata a questa domanda, perché la risposta non può essere univoca. Infatti le varie società di noleggio propongono delle differenti offerte, sempre variabili, come abbiamo specificato prima, in base al modello di auto e a seconda dei servizi accessori che sono inclusi nel canone da pagare.

C’è poi l’aspetto della deducibilità delle spese del noleggio a lungo termine, anch’esse variabili in base alle categorie professionali di appartenenza. Facciamo qualche esempio per chiarire ciò di cui stiamo parlando.

Ad esempio un agente di commercio ha la possibilità di detrarre l’80% per i costi di un canone fino a 3.615,20 euro. Un esercente arte o professione ha a disposizione una percentuale di deducibilità delle imposte dirette del 20%. Sempre la percentuale del 20% vale per i servizi inclusi nel canone, mentre per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva, sia per i veicoli che per i servizi, si passa al 40%.

Le aziende che esercitano un uso esclusivamente strumentale del noleggio a lungo termine all’attività di impresa o che comunque adibiscono il servizio ad un uso pubblico hanno delle condizioni molto convenienti, visto che sia per quanto riguarda le imposte dirette che per l’Iva possono detrarre al 100%.

Le aziende ad uso non strumentale all’attività di impresa hanno la possibilità di detrarre una quota pari al 20% per i costi di un canone di noleggio fino a 3.615,20 euro. Si passa al 40% per quanto riguarda l’Iva oppure si può arrivare, proprio per l’Iva, sia per i veicoli che per i servizi, anche al 100%, se è possibile dimostrare l’uso esclusivo aziendale. Le aziende che fanno un uso promiscuo a dipendenti possono detrarre il 70% delle imposte dirette.