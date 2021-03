Milly Carlucci parla dei suoi capelli: “Ho rischiato di perderli tutti, era tutto incollato” (FOTO)

Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato 2

Venerdì scorso su Rai Uno si è conclusa la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari dell’anno scorso, nel 2021 ad aggiudicarsi il trofeo è stato Red Canzian, componente dei Pooh che si celava dietro la maschera del Pappagallo.

Una stagione di alti e bassi per il format condotto da Milly Carlucci. Infatti, rispetto all’anno prima la professionista abruzzese ha dovuto fare i conti con il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, anch’esso arrivato al termine con la vittoria annunciata di Tommaso Zorzi. Gli ascolti sono stati buoni ma non proprio esaltanti. Recentemente però, la Carlucci ha fatto parlare di sè per qualcos’altro.

La conduttrice abruzzese svela un retroscena sui suoi capelli

Ospite in una recente puntata de La Vita in Diretta di Alberto Matano, Milly Carlucci ha parlato del Festival di Sanremo e di quando lo ha co-condotto nel lontano 1992 al fianco di Pippo Baudo. Nel contenitore pomeridiano della prima rete, tra racconti e aneddoti, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha reso noto un curioso retroscena.

“Il mio parrucchiere mi aveva messo una quantità di extension tutte cotonate e laccate con dei brillanti finti tra i capelli. Quando abbiamo cercato di disfare questa parrucca settecentesca, non sapevamo più come fare. Era tutto incollato! Ho dovuto fare lo shampoo, mettere delle creme… Non veniva più via niente. Ho rischiato di perdere tutti i miei capelli!”, ha asserito la professionista abruzzese. (Continua dopo la foto)

Milly Carlucci e la sua fobia

Anni prima, nel corso di una lunga intervista per Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani, la professionista abruzzese aveva parlato dei suoi capelli e della sua fobia. In quell’occasione Milly Carlucci alla nota rivista aveva riferito: “In realtà non mi sono mai piaciuta, detesto la lunghezza dei piedi e ho paura di rimanere con tre capelli in testa. Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi”.

Resta il fatto che da tempo sul web gira voce che la conduttrice de Il Cantante Mascherato in realtà porti sempre una parrucca perché i suoi capelli sarebbero ingestibili. Verità oppure sono davvero i suoi quelli che vediamo sul piccolo schermo? Ecco delle foto: