GF Vip, Stefania Orlando scoppia a piangere per il cane: “Non ci vede e ci sente poco” (VIDEO)

Stefania Orlando rivede la sua cagnolina Margot

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 si è dovuta chinare alla supremazia di Tommaso Zorzi che ha televoto ha sconfitto la sua cara amica. Prima del verdetto però, la bionda conduttrice ha vissuto un momento di grande emozione per via di una sorpresa inaspettata. Infatti, nel giardino della casa di Cinecittà si sono presentati suo marito, il musicista Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina Margot. Quest’ultima è un meraviglioso un chihuahua di quasi 17 anni.

“Non ci vede e ci sente poco”, ha asserito la gieffina in lacrime ha appena ha riabbracciato la sua pelosetta dicendo a tutti che purtroppo a causa dell’età i suoi sensi non sono più come prima. Dopo aver ascoltato le parole al miele della sua dolce metà, la donna si è lasciata andare ad un’emozionante dichiarazione: “Sono stata davvero fortunata”. (Continua dopo il video)

Lacrime e commozione al GF Vip 5

In occasione della finalissima del Grande Fratello Vip 5 il conduttore Alfonso Signorini ha fatto incontrare il marito Simone Gianlorenzi a Stefania Orlando. Il noto musicista non è arrivato da solo all’interno della casa più spiata d’Italia che dopo quasi sei mesi ha spento le sue luci.

Anzi, con l’uomo c’era anche la loro cagnolina Margot, un bellissimo chihuahua di 17 anni ormai, a cui i due coniugi sono molto legati. In poche parole per loro è come una figlia visto che non hanno avuto la possibilità di diventare genitori. Dopo essersi baciati e abbracciati affettuosamente, Gianlorenzi ha delicatamente preparato la moglie a dire addio al reality show di Canale 5: “Sono venuto per portarti a casa”.

GF Vip 5, Stefania Orlando perde al televoto contro Tommaso Zorzi

Dopo alcuni minuti infatti, Alfonso Signorini ha decretato il verdetto. Purtroppo lei è arrivata solo terza al Grande Fratello Vip 5 perdendo al televoto con il suo caro amico Tommaso Zorzi, poi vincitore finale. Prima di lei, Dayane Mello, dopo aver ritrovato la figlia a distanza di sei mesi, è stata clamorosamente eliminata dalla sfida con Pierpaolo Pretelli.

Anche l’ex Velino di Striscia la Notizia è rimasto senza parole per aver ritrovato il figlio Leonardo fuori dalla casa di Cinecittà e per aver mandato a casa la modella brasiliana super favorita alla vittoria finale.