GF Vip Dayane Mello, il gesto inaspettato dalla figlia Sofia: “Cosa non faccio per te” (VIDEO)

Il gesto inatteso di Sofia, la figlia di Dayane Mello

Clamorosamente Dayane Mello non ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip come in tanti prevedevano. Anzi, la modella brasiliana è stata battuta al televoto contro Pierpaolo Pretelli. Prima della sua eliminazione però, il conduttore Alfonso Signorini le ha organizzato una meravigliosa sorpresa: la possibilità di riabbracciare la figlia Sofia dopo sei mesi. Uscita dalla casa più spiata d’Italia, in passerella la 32enne è scoppiata a piangere alla vista della piccola Sofia che è corsa ad abbracciarla.

La piccola felice di avere la madre davanti a sé le ha detto che le è mancata tantissimo: “Mamma mi sei mancata tanto, non ci lasciamo più”. Ma Sofia, nonostante i suoi sei 6 anni ha dimostrato di essere già matura e molto sveglia. Infatti, mentre stringeva a sé la sudamericana le ha raccontato che per poterla rivedere ha dovuto sottoporsi al tampone. E in modo ironico ha asserito: “Cosa non faccio per te”, spiazzando la donna e lo stesso Alfonso Signorini. (Continua dopo il video)

La modella brasiliana e le parole dell’ex suocero Attilio

Prima della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, oltre alla figlia Sofia, Dayane Mello ha avuto la possibilità di rivedere l’ex suocero Attilio, ovvero il padre del suo ex compagno Stefano Sala. L’uomo ha speso delle parole al miele per la 32enne sudamericana, dimostrandole tutto l’amore e il sostegno che l’aspettano all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Inoltre, il signor Sala ha asserito la sua vicinanza alla madre di sua nipote per il momento difficile che ha vissuto, ovvero la tragica morte del fratello, dicendosi orgoglioso del suo percorso all’interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Hai dimostrato veramente quello che sei, nel bene e nel male”. (Continua dopo il video)

Dayane Mello rivede il padre e il fratello Juliano

Lunedì sera il conduttore Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Dayane Mello di riunire la sua famiglia. Infatti, immediatamente dopo la gieffina ha avuto la possibilità di rivedere il padre e suo fratello Juliano in collegamento dal Brasile. In quell’occasione la modella sudamericana è scoppiata a piangere quando ha visto i suoi cari indossare una maglietta con una foto di Lucas, il fratello che è venuto a mancare circa un mese fa a causa di un incidente stradale.

A quel punto Juliano ha preso la parola dicendo di provare un grande amore per la sorella, ringraziando anche la famiglia di Stefano Sala per tutto l’amore ricevuto: “Siamo una grande famiglia”.