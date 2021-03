GF Vip 5, alla finale le norme anti-covid sono state annullate, sul web è caos: il motivo (VIDEO)

La puntata finale del GF Vip 5 era attesa da tantissimo. A trionfare su tutti gli altri concorrenti è stato Tommaso Zorzi, seguito da Pierpaolo e Stefania. Nel corso delle oltre 3 ore di diretta, però, si sono verificati numerosi episodi che hanno spiazzato i telespettatori.

Tutti e 5 i finalisti hanno avuto la possibilità di incontrare e riabbracciare una persona cara e, in tali occasioni, le norme anti-covid sembrano essere state completamente annullate. Il web ha cominciato a fare delle domande. Scopriamo quali sono le risposte.

Le emozioni della finale del GF Vip 5

Durante la puntata finale del GF Vip 5 si sono verificati molti eventi emozionanti. Il primo ha riguardato Andrea Zelletta, il quale ha riabbracciato la sua fidanzata Natalia dopo quasi sei mesi di reclusione. I due si sono baciati appassionatamente, cosa che ha generato anche una certa ilarità sui social. In seguito, poi, è stata la volta di Tommaso che ha incontrato sua madre e sua sorella (Continua dopo i video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Al secondo duello, invece, sono stati Dayane e Pierpaolo a ricevere delle sorprese. I due hanno incontrato rispettivamente sua figlia e suo figlio. Anche in questo caso non sono mancati abbracci, baci e forti emozioni. (Continua dopo i video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Infine, è stata Stefania Orlando a riabbracciare suo marito e la sua cagnolina. Tale momento ha toccato molto il pubblico da casa specie per il fatto che la piccola Margot fosse cieca e sorda. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Perché sono state annullate le norme anti-covid

Ebbene, in tutti questi toccanti momenti avvenuti alla finale del GF Vip, le norme anti-covid sono state cancellate. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che, tutte le persone che hanno interagito con gli, ormai, ex concorrenti, si sono sottoposti a tamponi di controllo per escludere ogni ipotesi di contagio.

Tale confessione è stata fatta ingenuamente anche dalla figlia di Dayane. Ad ogni modo, i controlli sono stati effettuati anche nelle puntate precedenti, ma in tutte quelle occasioni si è sempre ottemperato alle norme. A quanto pare, in occasione della finale si è voluto fare uno strappo alla regola comportandosi come fosse tutto normale.