Isola dei Famosi, Daniela Martani massacrata da Karina Cascella: “Allucinante e vergognoso”

Karina Cascella tuona contro Daniela Martani: il motivo

La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora partita ma già fioccano le polemiche. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi prenderà il via da lunedì 15 marzo 2021, ma sta già facendo discutere. Nelle ultime ore infatti, la naufraga annunciata dalla produzione Magnolia, Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e affermata negazionista ha fatto storcere il naso a tanti.

“Ragazzi questa cosa è veramente allucinante. Daniela Martani è contro le mascherine e il vaccino”, ha scritto su Instagram Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso ed corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna che recentemente ha aperto un ristorante a Bergamo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne contro gli autori dell’Isola 2021

Ebbene sì, Karina Cascella ha apertamente contestato la scelta degli autori dell’Isola dei Famosi di prendere Daniela Martani come naufraga della 15esima edizione. “Cioè fatemi capire. Si dà visibilità a questa negazionista in un periodo così terribile per tutti noi che facciamo sacrifici? Incomprensibile e vergognoso”, ha tuonato l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Quest’ultima inoltre, ha detto che in un momento in cui si sta facendo di tutto per sensibilizzare le persone a vaccinarsi, è sbagliato dare della visibilità ad una persona che è contro il vaccino e la mascherina. “Può essere astuto per richiamare attenzione sul programma, ma non è positivo”, ha asserito l’ex compagna di Salvo Angelucci.

Karina Cascella svela perché non parteciperà all’Isola dei Famosi

Oltre a scagliarsi contro Daniela Martani, Karina Cascella ha detto la sua sulla volontà di non partecipare all’Isola dei Famosi. “Sono ancora più contenta di aver rifiutato di partecipare, perché ritrovarmi una persona del genere sarebbe stato drammatico”, ha asserito l’opinionista di Pomeriggio Cinque. Ad esprimersi contro la partecipazione dell’ex hostess Alitalia al reality show di Canale 5 è stata di recente anche Selvaggia Lucarelli.

“Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone”, ha tuonato la blogger, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle.