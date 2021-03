DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni serale del 3 marzo: Can rischia la vita tra le fiamme

Appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Mercoledì sera tornerà DayDreamer – Le Ali del Sogno. le anticipazioni dell’episodio 129 rivelano che Deren, Ceyce, Muzaffer e Deniz saranno disposti a far risorgere la Fikri Harika. Intanto aiutano Bulut a distribuire le creme di Sanem. Intanto, Aziz nella tenuta di Mihiriban, annuncerà un importante lavoro per l’azienda pubblicitaria. Nello specifico dovrà occuparsi di campagna sociale a livello nazionale. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

La Aydin darà segni di squilibrio mentale, quindi Ceycey proporrà una strana cura con la danza terapia. Mentre i suoi genitori inizieranno a sospettare che Emre tradisca Leyla. Per tale ragione inizieranno a pedinarlo durante un suo incontro con l’amica Emel. Huma invece, proverà a convincere Aziz a tenere Sanem lontana dal loro primogenito, ma le cose andranno diversamente. Il suo ex, infatti, proporrà e otterrà che Can realizzi le foto per la pubblicazione che avrà come protagonista la scrittrice.

Mevkibe e Nihat sospettano che Emre abbia un’amante

Gli spoiler dell’ episodio 130 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Can farà delle foto a Sanen dopo essere stato fermo per un anno. Ma la situazione si complicherà ulteriormente. Intanto, la Aydin sarà sempre più stressata e non riuscirà a capire perché debba essere il Divit a realizzare iò servizio fotografo visto he si parlano a stento. Can escogiterà un piano per incastrare Yigit facendogli credere di essere in possesso di un hard disk con le immagini che dimostrerebbero il suo inganno.

Nel frattempo, Mevkibe e Nihat coglieranno in flagrante Emre mentre dona un gioiello a una donna alla presenza di Huma. a quel punto accuseranno il genero di essere come suo padre Aziz. Ovviamente è un equivoco, ma Huma avrà dei sospetti al punto che si recherà dall’ex marito trovandolo impegnato in una cena con Mihriban.

Can rischia di perdere la vita

Le anticipazioni dell’episodio 131 svelano anche che il rifugio di Can andrà a fuoco davanti agli occhi disperati di Sanem. Immediatamente dopo, però, il fotografo uscirà dalle fiamme stringendo in mano la bandana della Aydin. Intanto, Mihriban sospetterà che si tratti di un incidente doloso e sospetterà immediatamente di Huma. Quello che accaduto farà dimenticare alla scrittrice tutto il dolore provato negli ultimi mesi e mostrerà i suoi sentimenti al Divit.

A quel punto insieme immagineranno una loro famiglia. Huma e Yigit, invece, continueranno a tramare alle loro spalle. Il fotografo deciderà di aiutare il padre alla nuova Friki Harika. Ad un certo punto uno dei bambini del villaggio, Caner, scapperà di casa dopo aver lasciato un biglietto nel quale dice di partire. Quindi verranno organizzate delle squadre di ricerca. In quell’occasione CeyCey e Muzaffer si recheranno nella foresta rischiando di perdersi ed essere mangiati da un orso.