Oroscopo 3 marzo 2021: Toro in recupero, rivalsa per Pesci

L’Oroscopo del 3 marzo 2021 vede i Toro recuperare forza e tenacia. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, vivranno un momento di rivalsa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. A fronte di un inizio giornata un po’ turbolento ci sarà una bella ripresa a partire dal pomeriggio. Sia in amore sia nel lavoro comincerete a guardare le cose in modo più positivo. Questo è il momento dei nuovi incontri, pertanto, se siete single cercate di darvi da fare.

Toro. La forza d’animo e la tenacia riusciranno a farvi superare anche le cose più insormontabili. Sarete di grande aiuto e supporto a tutte le persone che vi sono accanto e che vi amano. Dal punto di vista professionale vivrete un momento di grande lustro. Godetevi anche le piccole soddisfazioni della vita.

Gemelli. L’Oroscopo del 3 marzo vi esorta a concentrarvi un po’ di più sul vostro aspetto fisico e sulla cura di corpo e mente. Il corpo è il tempio dell’anima, quindi dovete averne molta cura altrimenti ne risentirà anche la vostra sfera psicologica. Nel lavoro siate più audaci.

Cancro. I nati sotto questo segno dovrebbero fare un po’ di chiarezza tra i sentimenti. Se una relazione è finita, allora è giunto il momento di guardare avanti. Non complicatevi la vita obbligando voi stessi a provare emozioni che, magari, non vi appartengono. Nel lavoro dovete essere attenti.

Leone. Giornata molto positiva per voi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi guideranno nella presa di decisioni importanti. Nel lavoro vi sentite i padroni del mondo, tuttavia, cercate di non apparire troppo autoritari e sicuri di voi. Nell’amore, invece, sarete dei grandi cacciatori. Sarà impossibile resistere al vostro fascino.

Vergine. Il vostro umore è altalenante in questo periodo. La giornata odierna sarà caratterizzata da ottimismo e dinamismo. Approfittatene, dunque, per fare tutte quelle cose che siete soliti rimandare per pigrizia o per mancanza di interesse. Nella sfera emozionale, invece, vi sentite appagati.

Previsioni 3 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi dovete stare molto attenti ad una persona vicina a voi. Non tutti sono sinceri, pertanto, specie in campo lavorativo guardatevi bene prima di aprirvi e svelare tutte le vostre strategie. In amore, invece, dovete essere un po’ più flessibili, non sollevate inutili polemiche.

Scorpione. La Luna torna ad occupare il vostro domicilio e questo potrebbe far riaffiorare le vostre insicurezze. Vi sentirete un po’ incerti su diversi aspetti della vostra vita. Dall’amore al lavoro, potrebbero sorgere delle incomprensioni. Cercate di essere più calmi e di non perdere la pazienza anche per le cose più futili.

Sagittario. Le persone che vi circondano saranno un po’ esigenti con voi nella giornata odierna. Cercate di non dare troppo peso a quello che dicono gli altri, ma focalizzatevi solamente su voi stessi e su ciò che desiderate davvero. In campo lavorativo dovete prendere delle decisioni.

Capricorno. L’Oroscopo del 3 marzo prevede grandi cambiamenti per i nati sotto questo segno. La fortuna sarà dalla parte dei più intraprendenti. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o di un cambiamento radicale nei vostri ritmi di vita, insistete perché questo è un periodo molto fortunato.

Acquario. Non tenetevi le cose dentro e cercate di aprirvi un po’ di più con le persone che amate. Reprimere le emozioni non farà altro che generare frustrazione. Se, invece, sarete pronti ad accogliere tutti i sentimenti, sia belli sia brutti, potrete vivere in pace con voi stessi e con gli altri.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di rivalsa, pertanto, sarà necessario tenere alta la guardia e non lasciarsi abbindolare dalle promesse inconsistenti. In amore siete alla ricerca di emozioni forti. Attenzione, però, potreste essere accontentati. Sareste pronti ad accettare le conseguenze?