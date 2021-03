Alessia Marcuzzi criticata perchè tifa per Zorzi e Oppini: “Faccio quello che mi pare!” (FOTO)

Alessia Marcuzzi aspramente criticata a causa di Tommaso e Francesco

Lunedì sera su Canale 5 si è disputata la finalissima del Grande Fratello Vip 5. Tra gli oltre 4,5 milioni di telespettatori c’era pure Alessia Marcuzzi davanti al teleschermo. La conduttrice de Le Iene Show in questi mesi non ha mai nascosto di essere una grande fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Per questo motivo, sul suo account Twitter, la Pinella ha prima condiviso uno scatto dei due gieffini insieme e subito dopo ha detto di apprezzare tantissimo la loro amicizia speciale, incrociando le dita che questa possa durare anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Ma la sua iniziativa ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti web, i quali si sono scagliati contro la professionista romana. Quest’ultima però, non è rimasta a guardare in silenzio. Anzi, dopo aver letto centinaia di critiche nei suoi confronti è sbottata sul noto social network, scrivendo: “Cosa c’è di male in questa foto? Faccio quello che ca**o mi pare!”.

La Pinella si complimenta con Tommaso Zorzi

Attraverso il suo seguitissimo account Twitter, Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore dopo aver replicato alle critiche degli haters ha scritto anche un post per celebrare la vittoria del Grande Fratello Vip 5 di Tommaso Zorzi. In quella circostanza l’ex conduttrice de L’Isola dei famosi ha confessato senza giri di parole di essere molto contenta per il rampollo meneghino.

Quindi, ritenendo il suo trionfo più che legittimo, la professionista capitolina ha scritto: “Vittoria meritatissima Tommy. Bravo!”. Un post che ha trovato il pieno accoglimento da parte dei suoi ma anche dei fan del 25enne milanese, i quali hanno riempito di like le parole della Pinella. (Continua dopo il post)

Alessia Marcuzzi fa i complimenti ad Alfonso Signorini

Ma non è finita qui, infatti Alessia Marcuzzi sempre sul suo profilo Twitter, ha espresso i suoi più sinceri complimenti ad Alfonso Signorini per il modo in cui ha condotto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. “Grazie per averci tenuto compagnia per tutti questi mesi Alfo…Anzi Affffonsoooo…Bellissimo questo viaggio…”, ha scritto la padrona di casa de Le Iene Show.

Un apprezzamento che di certo farà felice il direttore del magazine Chi. Ora quest’ultimo dopo sei mesi sul piccolo schermo si prenderà una lunga pausa per riposarsi. La sesta stagione del GF Vip la condurrà ancora lui? Ancora è molto presto per fare delle previsioni.