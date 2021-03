Dayane Mello torna su Instagram: qual è stata la cosa più difficile e che farà ora (VIDEO)

Terminata l’esperienza del GF Vip, i finalisti stanno gradualmente tornando alla loro vita di tutti i giorni e, contestualmente, anche ai loro social. Dayane Mello è stata tra le prime a parlare con i fan di Instagram e a manifestare il suo punto di vista in merito all’esperienza vissuta.

La modella ha pubblicato un post, ma ha dato luogo anche ad una diretta IG per rivelare le sue emozioni a caldo. Nello specifico, ci ha tenuto a fare i dovuti ringraziamenti e poi ha svelato anche quali sono state le sue grosse difficoltà nel cimentarsi in questa esperienza.

Il primo post di Instagram di Dayane

Dayane Mello, così come gli altri finalisti del GF Vip, è tornata su Instagram. Il primo post della modella è stato un video all’interno del quale ha mostrato nel dettaglio lo splendido abito indossato in occasione della finale. Al di sotto della clip in questione, poi, ha aggiunto una didascalia. La donna ha esordito ringraziando tutto il cast del Grande Fratello per la splendida occasione che le è stata data. Grazie a questa esperienza, la Mello si augura di essere riuscita a mostrare al pubblico chi è davvero.

Il suo obiettivo primario, inoltre, è sempre stato quello di far capire alle persone che nella vita è possibile diventare qualcuno anche provenendo da contesti parecchio disagiati come il suo. Un ringraziamento speciale, poi, non è potuto che andare a tutti ii fan che l’hanno sostenuta per tutti questi mesi e al suo staff che si è occupato di gestire le sue questioni durante la sua assenza. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La Mello fa una diretta con i fan

Dopo aver pubblicato questo post su Instagram, poi, Dayane Mello ha dato luogo anche ad una diretta. In tale occasione si è mostrata all’interno di un treno in compagnia di una donna e di sua figlia. Per tutta la durata della ripresa, la modella stringeva tra le braccia la sua bambina, la quale si era addormentata tra le sue braccia. A tal proposito, Dayane ha colto l’occasione per ribadire un concetto per lei molto importante.

Questa è stata un’esperienza meravigliosa, ma al contempo molto difficile. La cosa più dolorosa che ha dovuto affrontare è stata proprio la lontananza da sua figlia per tutto questo tempo. Per tale motivo, adesso che è fuori dalla casa, la donna ha palesato di volersi concentrare solo sulla piccola Sofia.