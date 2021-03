Morgan, la terribile confessione: “Tento il suicidio due volte al mese…”

Morgan parla di suicidio: la rivelazione choc

Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo che ha preso il via martedì 2 marzo 2021, Morgan non sarà uno dei cantanti in gara, dopo la lite sul palco dell’Ariston della scorsa edizione con Bugo. Quest’ultimo invece, dopo la squalifica del 2020 ha deciso di riprovarci ma da solo.

Nonostante l’assenza, Marco Castoldi continua a far parlare di sé facendo delle rivelazioni davvero scioccanti. “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese”, ha confidato il noto musicista lombardo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato al portale web.

Marco Castoldi si confessa a Mowmag.com

Recentemente Morgan, che quest’anno non sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. ha rilasciato una lunga intervista a ‘Mowmag.com’. Il noto cantante ed ex coach di X Factor ed Amici di Maria De Filippi ha fatto una confessione inattesa sulla sua vita privata. “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese…Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”, ha asserito l’ex marito di Asia Argento.

A quanto pare per il musicista il pensiero della morte non l’abbandona mai. Per questo motivo parlando col giornalista ha detto anche: “È un pensiero, è il pensiero della morte, ma in realtà è un grido di aiuto. D’altra parte se vivi nella situazione del silenziato l’unica chance che hai per farti sentire è il racconto di te stesso, no?”.

Morgan innamorato di una donna che lo ha denunciato

Ma non è finita qui, sempre nel corso dell’intervista per ‘Mowmag.com’, Marco Castoldi, in arte Morgan ha rivelato anche di essere innamorato di una donna che lo ha denunciato per stalking. Di chi si tratta?

“Il nostro era uno specchiarsi meraviglioso e vedersi belli negli occhi dell’altro, era una relazione con una compatibilità naturale, totale. Per me è stato spaventoso, traumatico che per ragioni incomprensibili tutto questo si sia improvvisamente tramutato in un disprezzo tale da annullarsi completamente”, ha concluso l’uomo che nel 2020 è stato squalificato dal festival di Sanremo in coppia con Bugo. Addirittura mesi fa c’è stato un acceso botta e risposta social tra lui ed Amadeus.