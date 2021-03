Uomini e Donne puntata odierna: nuove conoscenze e colpo di scena al trono over

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, mercoledì 3 marzo, continueremo ad assistere alle vicende che riguardano il trono classico e il trono over. Ieri c’è stata la sfilata delle donne, la quale ha visto trionfare Roberta. Ebbene, proprio quest’ultima si troverà al centro di un colpo di scena.

Per quanto riguarda i tronisti, invece, loro stanno incominciando ad intensificare le conoscenze con alcuni esponenti del parterre. Stanno cominciando a nascere i primi interessi e le prime discussioni.

Puntata odierna: colpo di scena

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che Gemma continuerà ad essere al centro di polemiche. Per la dama si è presentato un nuovo cavaliere, Cataldo, il quale mostrerà sin da subito un forte interesse per la dama. Nella messa in onda di ieri, infatti, la Galgani è rimasta piacevolmente colpita dalle sue avances. In tale occasione, inoltre, si è verificata anche la sfilata delle donne dal tema “Follie d’amore”. A vincere è stata Roberta Di Padua, la quale è stata reputata la più seducente.

La protagonista, inoltre, si troverà al centro di un altro evento davvero inaspettato. Riccardo Guarnieri, infatti, si deciderà finalmente a fare la sua scelta e a chiedere alla donna di uscire dalla trasmissione insieme. Questo è un momento che era nell’aria da diverso tempo. Anche la padrona di casa aveva, in una precedente occasione, esortato il cavaliere a fare il grande passo e concedersi la possibilità di approfondire il legame al di fuori.

A che punto stanno i tronisti di Uomini e Donne

Dopo tante incertezze ed esortazioni, dunque, i due decideranno di darsi davvero una chance per conoscersi lontano dalle telecamere. Maria organizzerà una scelta in perfetto stile del trono classico con tanto di sedie e petali rossi. Ad ogni modo, prima del lieto evento ci saranno anche altri avvenimenti degni di nota. In studio verrà fatto entrare Giacomo, che nella precedente puntata era uscito con Martina e Carolina.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, dunque, vedremo a che punto saranno arrivate le due conoscenze e se il tronista abbia deciso di fare esterne anche con altre corteggiatrici. Massimiliano, invece, si era trovato molto bene con Vanessa, pertanto, vedremo anche nel loro caso a che punto sarà arrivata la frequentazione. In merito a Samantha, invece, la ragazza non sembrerà molto convinta di alcuni suoi corteggiatori.