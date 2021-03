Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, fa un annuncio spiazzante: “Mi viene da piangere” (FOTO)

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha appena pubblicato un post su Instagram contenente un annuncio inaspettato. Ieri sera la ragazza ha preparato i suoi fan dicendo che presto avrebbe fatto una comunicazione spiazzante.

L’appuntamento era previsto per le 14.00 di martedì 2 marzo e, puntuale come un orologio, la protagonista ha svelato l’arcano. A quanto pare, a partire dalla prossima settimana inizierà per lei un nuovo ed entusiasmante capitolo della vita. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le ipotesi dei fan di Nilufar

L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha fatto un annuncio a tutti i fan. La ragazza ha detto di essere particolarmente emozionata in quanto si tratta di una notizia strepitosa che le consentirà di realizzare il sogno più grande di tutta la sua esistenza. Prima di svelare ai suoi followers di cosa si tratti, però, ha deciso di chiedere loro di avanzare delle ipotesi. Tra i vari utenti ci sono state delle persone che hanno alluso al fatto che la dama potrebbe prendere parte ad un reality show e non solo.

Altri hanno avanzato ipotesi inerenti innovazioni relative al suo shop online, oppure riguardo la scrittura di un libro. Altri ancora hanno creduto che la ragazza volesse annunciare di essersi fidanzata o di essere addirittura incinta. Ebbene, nessun di queste supposizioni si è rivelata veritiera. Dopo aver tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, Nilufar ha ammesso che la notizia riguarda la sua carriera.

L’annuncio dell’Addati

Nel suo annuncio, Nilufar Addati ha comunicato che presto diventerà una conduttrice. Poco meno di un anno fa le fu chiesto se avesse avuto piacere a cimentarsi in questa carriera. Lei rispose in modo affermativo, reputando questa strada come il coronamento di un sogno. A distanza di un po’ di mesi, dunque, la proposta è divenuta una cosa ufficiale. A partire dalla prossima settimana, infatti, cominceranno le riprese per un nuovo programma.

Al momento, la protagonista non è potuta entrare nel merito della vicenda spiegando nel dettaglio di cosa si tratti. Nilufar si è semplicemente limitata a dire ai follower di avere ancora un po’ di pazienza e che “tornerà ad aprile”. Questo, dunque, sta facendo pensare che la ragazza sarà assente dai social per un po’ di tempo proprio per potersi dedicare appieno a questo progetto.