Uomini e Donne, anticipazioni del 3 marzo: l’addio di una coppa storica

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne continua a tenere compagnia milioni di telespettatori. Infatti, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi ha uno share pari al 25%. Più tardi, alle 14:45 su Canale 5 sarà trasmessa la puntata che è stata registrata lo scorso 24 febbraio. Un appuntamento che partirà con il botto, infatti ci sarà la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Dopo una serie litigate e riconciliazioni, i due storici protagonisti del parterre senior saranno certi del loro sentimento, quindi decideranno di lasciare il programma Mediaset per vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Nel prosieguo dell’articolo troverete le anticipazioni dettagliate concesse dal blog Il Vicolo delle News.

Trono over: Roberta e Riccardo decidono di lasciare il dating show Mediaset

Gli spoiler dell’episodio di oggi pomeriggio di Uomini e Donne dicono che dopo la sfilata ci sarà un colpo di scena. Infatti, la padrona di casa Maria De Filippi tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultimi sette giorni prima avevano detto di essere innamorati. Dopo il filmato, il personal trainer pugliese e la dama si accomoderanno al centro del parterre sulle poltroncine rosse per poter fare la scelta. Un gesto che già si immaginava da qualche tempo.

La Di Padua per l’occasione sarà abbastanza elegante. Prima di vedere l’ex compagno di Ida Platano, la dama ringrazierà tutti coloro che lavorano nel dating show di Canale 5, ma anche i protagonisti del Trono over. Immediatamente dopo dichiarerà ancora una volta di essere innamorata e per questo motivo è giusto che si viva la sua storia d’amore con il cavaliere lontano dai riflettori.

Una scelta inattesa al parterre senior di U&D

Le anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano oggi pomeriggio, rivelano anche che Riccardo avrà qualcosa da dire. Il personal trainer pugliese si emozionerà molto al punto di versare qualche lacrima. E proprio in quel momento il cavaliere dichiarerà anche lui di essere innamorato e desideroso di viversi la dama al di fuori del Trono over di U&D. Dopo le dichiarazioni al miele, i protagonisti balleranno al centro dello studio e ci sarà anche un bacio, ovviamente con la mascherina.

La padrona di casa farà scendere anche i petali rossi perché era a conoscenza che Roberta avrebbero fatto piacere in caso di scelta. Mentre danzano, il cavaliere la palperà dappertutto e poi le tirerà più volte giù il vestito per coprirla. I due danzeranno sulle note di “Il cielo contromano”, il brano cantato da Daddy di Amici 20.