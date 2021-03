Orietta Berti inseguita da 3 volanti della Polizia a Sanremo: “Non mi credevano” (VIDEO)

Orietta Berti gareggia al Festival di Sanremo

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì sera e già giungono i primi colpi di scena sulla kermesse canora più importante del nostro Paese. Orietta Berti, ad esempio, domenica sera è stata inseguita da ben tre volanti della Polizia.

Per quale motivo? A rendere noto il curioso retroscena è stata la stessa cantante ospite di Alberto Matano a La Vita In Diretta, nella puntata di lunedì pomeriggio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo all’interprete del celebre brano ‘Fin che la barca va’.

La cantante inseguita da tre pattuglie di Polizia

Ospite in collegamento da Sanremo con La Vita in Diretta di Alberto Matano, Orietta Berti ha rivelato che la sera precedente l’ha fermato la Polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, era andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della Polizia l’hanno inseguito e l’hanno fermata.

“Poi mi hanno detto ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi. Sono stata inseguita per vedere se dicessi la verità”, ha fatto sapere la nota cantante che è in cara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. (Continua dopo il video)

Brutta disavventura per Orietta Berti prima di Sanremo 2021

A quel punto Alberto Matano a La Vita in Diretta ha chiesto ad Orietta Berti se le tre pattuglie di Polizia l’hanno riconosciuta. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Se mi hanno riconosciuta? Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno con quelle orecchie a sventola. Però alla fine hanno visto che avevo detto la verità e sono andata all’hotel”.

Ovviamente il racconto della cantante ha divertito moltissimo il giornalista e tutto il pubblico. Infatti, immediatamente dopo il video in questione è diventato virale sul web e sui vari social network.