GF Vip, polizia irrompe alla festa della proclamazione di Tommaso, la Ruta: “Siamo scappati nelle stanze” (VIDEO)

Dopo la finale del GF Vip, i concorrenti si sono lasciati andare ad una festa dedicata a Tommaso Zorzi, ma la polizia ha interrotto l’evento. Molti protagonisti di questa avventura si sono riuniti nel ristorante dell’hotel nel quale hanno alloggiato per poter festeggiare adeguatamente il finalista.

Considerando l’emergenza sanitaria ancora in atto in Italia a causa del Covid, però, le forze dell’ordine sono intervenute per ristabilire la situazione. A rivelare quanto accaduto è stata Maria Teresa Ruta, ospite nella puntata di Pomeriggio 5 del 2 marzo.

La festa post finale del GF Vip

I concorrenti del GF Vip hanno realizzato una festa post finale del programma durante la quale ha fatto irruzione la polizia. Tutti i protagonisti si sono cimentati in balli, baci, abbracci e momenti di goliardia durante la notte appena trascorsa per rendere omaggio e gloria a Tommaso. I momenti più salienti sono stati immortalati dai vari protagonisti del programma attraverso i social. Moltissime sono state le IG Stories di Francesco Oppini, Sonia Lorenzini, Elisabetta Gregoraci e molti altri ex gieffini.

Il modo in cui tutti hanno ignorato le norme anti-covid, però, ha indignato parecchio il pubblico da casa. Diversi utenti si sono scagliati contro i ragazzi per non aver mostrato il minimo rispetto per la situazione e per le restrizioni a cui tutti si stanno adeguando. Ebbene, a quanto pare, anche la polizia l’ha pensata allo stesso modo dei vari telespettatori.

L’irruzione della polizia

Maria Teresa Ruta, infatti, a Pomeriggio 5 ha svelato che la polizia ha interrotto la festa post finale del GF Vip. Le forze dell’ordine hanno dato circa dieci minuti a tutti i presenti per poter interrompere ogni assembramento e ripristinare il rispetto delle norme. La showgirl, così, ha spiegato che i concorrenti sono subito andati via e si sono rifugiati nelle loro camere da letto.

Da Barbara D’Urso, inoltre, è intervenuto anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. L’artista ha detto che la sua donna è felicissima per come sia andata questa esperienza. In seguito, poi, ha svelato un retroscena su Andrea Roncato ed ha ammesso che, da quando la dama è uscita dalla casa, i due non hanno avuto modo di sentirsi per chiarire tutto quello che è accaduto nelle settimane precedenti. Ad ogni modo, il protagonista ci ha tenuto a ribadire che la donna sia assolutamente propensa ad un confronto. (Clicca qui per il video)