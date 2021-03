Barbara D’Urso stronca Maria Teresa Ruta: “Non sopporto le bugie”

Barbara D’Urso contro Maria Teresa Ruta

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì si è parlato di Tommaso Zorzi e della sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Tra i vari ospiti in studio c’era anche Maria Teresa Ruta. E proprio la padrona di casa Barbara D’Urso ha un conto in sospeso con l’ex gieffina, che riguarda l’ultimo appuntamento Live Non è la D’Urso. In quell’occasione la madre di Guenda Goria si è sottoposta alla macchina della verità da cui sono spuntate tre risposte sono risultate false.

Quesiti riguardanti i suoi presunti flirt avuti anni fa. Per questo motivo la conduttrice napoletana ha fatto notare alla giornalista che la macchina dell’Alabama l’ha sbugiardata. Dunque, con tono scherzoso ha asserito: “Non sopporto le bugie. Una cosa che mi manda fuori di testa sono le omissioni e le bugie, e tu ne hai dette tre”. Davvero la donna sta nascondendo qualcosa?

La giornalista e le risposte false date alla macchina della verità

A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è tornata a parlare quello che è accaduto domenica sera a Live Non è la D’Urso. Infatti, la conduttrice partenopea non riesce a capire l’atteggiamento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 rispetto al quesito fatto su Francesco Baccini durante la macchina della verità. La giornalista, cercando di far combaciare la versione di quest’ultimo con la sua, ha dato una risposta non veritiera, ammettendo subito dopo, di aver risposto appositamente.

Lady Cologno, martedì pomeriggio ha chiesto ancora una volta alla Ruta di darle delle conferme rispetto alle sue dichiarazioni. Ma quando la madre di Guenda Goria ha iniziato a parlare per dire la verità, Carmelita l’ha immediatamente bloccata dicendo: “Va bene, andiamo avanti”.

Cristina Plevani contro Maria Teresa Ruta

Ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Maria Teresa Ruta è stata criticata per il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, da Cristina Plevani.

Quest’ultima, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è convinta che la donna al reality show di Canale 5 si sia trattenuta per far vedere solo il lato buono di sé, cercando di apparire come una santa. Stando all’ex bagnina, la giornalista non ha mostrato il suo vero carattere, e per questo ha asserito: “Ha tanti scheletri nell’armadio secondo me”.