Antonella Elia fatta fuori come opinionista del GF Vip? Lei: “Li sfido a trovare una più brava di me”

Antonella Elia fuori dal Grande Fratello Vip? Il rumor

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora è arrivato il momento dei primi bilanci e vedere quali sono state le ose positive e quelle negative.

Senza ombra di dubbio Antonella Elia il suo lavoro di opinionista lo ha fatto in pieno, tuttavia corre voce che la spalla di Alfonso Signorini non verrà riconfermata per il GF Vip 6. A rendere nota questa indiscrezione ci ha pensato il portale Blogo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la diretta interessata.

La replica dell’opinionista

Lunedì Antonella Elia è stata ospite a Casa Chi e tra i vari argomenti affrontati ha detto la sua anche sulla notizia che la vedrebbe fuori dal cast del Grande Fratello Vip 6. Per questo motivo l’opinionista ha sfidato gli autori del reality show di Canale 5 a trovare qualcuno più preparato di lei in questo ruolo.

“Una mia non conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso. Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita. Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto”, ha asserito la collega di Pupo.

Poi ha asserito che quella che circola in rete non sa se sia una news vera o fake, tuttavia accetta di buon grado e capisce se si decide per altro. “Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me”, ha affermato la soubrette.

Antonella Elia soddisfatta del suo ruolo al GF Vip

Intervistata a Casa Chi, Antonella Elia ha detto anche che se dovesse concludersi la sua esperienza al Grande Fratello Vip crede che riguarderebbe al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico.

“Non posso che gioire per avere vissuto questa esperienza. Mi porto dietro la vergogna, il disagio, il senso di non essere mai al posto giusto e al momento giusto e il sapere che non sono controllabile. Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”, ha concluso l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane.