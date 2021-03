Noemi irriconoscibile a Sanremo 2021: la cantante svela perché è dimagrita (FOTO)

Noemi tra i Big del Festival di Sanremo 2021

Martedì sera, nonostante l’assenza del pubblico al teatro Ariston dovuto alla pandemia, tra i vari Big del Festival di Sanremo che si sono esibiti c’era anche Noemi. Quest’ultima a distanza di anni è tornata alla kermesse canora più importante del nostro Paese con il brano ‘Glicine’.

Ma quello che ha lasciato di stucco il pubblico da casa non è l’abito unico Dolce & Gabbana, bensì il suo fisico. Ebbene sì, la nota cantante è visibilmente dimagrita cambiato totalmente il suo look. (Continua dopo il post)

Il glow up di Noemi, sempre bellissima, ma ora è spettacolare 💕👑 #Sanremo2021 pic.twitter.com/T6arjFlZiC — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 2, 2021

Il drastico cambio della cantante

Un cambio look ed un dimagrimento drastico per Noemi che è una delle Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Prima della sua esibizione sul prestigioso palco dell’Ariston, la cantante ha commentato la sua decisione di dare una svolta al suo corpo fra le pagine del magazine Vanity Fair Italia. “Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedersi: ‘Chi sono?‘ e avvicinarsi a quello che si crede di volere. A volte ci disinneschiamo da soli”, ha asserito la donna.

Quest’ultima ha detto anche di aver faticato contro il mostro che diventa quella parte di noi che è affezionata alla comfort zone, alle nostre abitudini, e mina l’audacia, e ci vuole sabotare. “Io sono felice oggi perché la casa che ho raggiunto e in cui abito è più figa e divertente di quella da cui credevo di non sapere uscire. Alcune reazioni degli altri? “Non sembri tu!”. “Trasformazione incredibile”. “Sei irriconoscibile”. “Ma come hai fatto?””, ha affermato la professionista.

Noemi e la difficoltà nel dimagrire

Intervistata dal periodico Vanity Fair Italia, Noemi ha detto anche che per ottenere questo risultato c’è voluta molta perseveranza. Ovviamente l’inizio della dieta è stato abbastanza duro perché lei ama mangiare. Ironizzando ha detto che lei era la classica tipa da hamburgerone a mezzanotte.

“Poi, man mano che entri in quel regime e nei vestiti in cui ti piace, e ti senti in ordine, la sciatteria, anche alimentare, la fuggi. Per una che apriva l’armadio e si buttava addosso una felpa, una tuta, quello che capitava a tiro è una soddisfazione pazzesca scegliere invece che cosa vuoi indosso davvero. Quando ti scopri, non ti accontenti più”, ha concluso la cantante.