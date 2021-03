Antonella Elia senza peli sulla lingua dopo il GF Vip: “I buoni mi fanno vomitare”

Antonella Elia non sopporta il buonismo

E anche la quinta edizione del Grade Fratello Vip è stata archiviata. Dopo quasi sei mesi di messa in onda, tutte le maestranze si prenderanno un periodo di riposo. Tuttavia Antonella Elia rischia di riposarsi a lungo visto che gira voce di una sua possibile esclusione dal GF Vip 6. Nel frattempo l’opinionista ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Lì la professionista ha dato il suo giudizio sul reality show.

Nonostante viene descritta come un personaggio molto pungente, la donna ha speso delle parole al miele per il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche per Stefania Orlando, arrivata terza. Dopo aver espresso un giudizio positivo per i due ex gieffini, i giornalisti le hanno sottolineato come in questo caso fosse stata buona e non cattiva come suo solito. A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Detesto il buonismo, i buoni mi fanno vomitare, ma non posso non complimentarmi con loro”.

L’opinionista loda Dayane Mello

Intervenuta in collegamento con Casa Chi, Antonella Elia ha continuato ad esprimere i suoi giudizi sul Grande Fratello Vip 5. Ad esempio si è soffermata su Dayane Mello, protagoniste indiscusse del reality show di Canale 5 ma che clamorosamente si è classificata solo quarta e addirittura eliminata al televoto contro Pierpaolo Pretelli.

La collega di Pupo ha rivelato di essere molto affascinata dalla modella brasiliana, perché secondo lei è seducente. Poi senza giri di parole, la donna sulla sudamericana ha confessato: “L’Amazzonia é la terra più seducente del mondo, ieri quando ho visto Dayane in studio mi sono innamorata“.

Antonella Elia fatta fuori dal GF Vip 6?

Come accennato nel primo paragrafo, sul web, in particolare il portale Blogo ha messo in giro la voce di una possibile non conferma di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip 6. Per questo motivo i giornalisti di Casa Chi hanno approfittato della sua presenza per avere delle delucidazioni.

A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Non ne so nulla, Alfonso non mi ha detto nulla. Diciamo che una conferma sarebbe gratificante per il mio ego…però é anche vero che se fai un lavoro una volta poi lo devi fare per tutta la vita, questo é il processo televisivo: fai una trasmissione e poi la fai per i successivi x anni per cui non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco perché magari si decide per altro”.