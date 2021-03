Sanremo 2021, Fedez con i braccialetti anti ansia sul palco: momenti di panico per il cantante (VIDEO)

Ieri, martedì 2 marzo, è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2021 e tra i big si è esibito anche Fedez in compagnia di Francesca Michelin. I due hanno cantato la canzone “Chiamami per nome”, brano che è piaciuto molto alla giuria.

Ad ogni modo, il rapper ha voluto condividere con i suoi fan dei retroscena in merito alla sua esibizione. In particolar modo, il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato di aver vissuto molto male l’attesa a causa dell’ansia, per tale motivo, è corso ad un rimedio, dei braccialetti.

I braccialetti anti ansia di Fedez

Nelle ore precedenti l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2021, Fedez ha mostrato ai suoi fan un piccolo aiutino di cui si è servito per contrastare l’ansia. Di recente, il giovane ha spiegato di soffrire di questo disturbo da sempre. La situazione, chiaramente, si acuisce nel momento in cui deve affrontare delle situazioni particolarmente emozionanti. Ebbene, l’esibizione sul palco dell’Ariston non può che essere annoverata tra queste.

Per tale motivo, il rapper ha deciso di adoperare dei braccialetti anti ansia i quali hanno livelli diversi d'intensità a seconda dell'emozione provata. Fedez ha indossato bracciali ad entrambi i polsi prima di esibirsi allo scopo di allentare la tensione. Durante l'esibizione, poi, non è stato difficile notare che il volto del giovane fosse profondamente turbato. Dal suo sguardo non è trapelato alcun sorriso a differenza della sua compagna di duetto Francesca che, invece, è sembrata molto più distesa.

La canzone conquista la giuria di Sanremo 2021

Ad ogni modo, per fortuna, l’esibizione è andata molto bene, sta di fatto che la canzone si è posizionata al quarto posto secondo la classifica stilata nella prima puntata del Festival. Dopo la performance, Fedez e Francesca sono andati dietro le quinte di Sanremo 2021 ed hanno manifestato sui social tutta la loro gioia. Il rapper ha esordito dicendo che la prima fosse andata.

Intanto, Chiara Ferragni e il piccolo Leone erano a casa a fare il tifo per lui. L’influencer si è truccata e vestita di tutto punto come se fosse dovuta andare a supportare dal vivo suo marito e si è messa sul divano con suo figlio. I due hanno registrato dei video per sostenere il cantante. Molto toccante è stato anche l’in bocca al lupo che Leo ha mandato al suo papà poco prima che salisse sul palco.