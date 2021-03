Andrea e Natalia dopo la fine del GF Vip: “Abbiamo passato tutta la notte a…” (FOTO)

I telespettatori del GF Vip sono perfettamente consapevoli di quanto Andrea Zelletta avesse voglia di trascorrere del tempo insieme alla sua Natalia. Già in occasione della finale, il giovane aveva mostrato una certa enfasi nel baciarla e nell’abbracciarla.

Ebbene, in molti erano curiosi di sapere come fosse trascorsa la loro prima notte insieme e i due hanno soddisfatto la curiosità dei più maliziosi. Attraverso dei contenuti pubblicati su Instagram, infatti, hanno raccontato tutto.

Cosa hanno fatto Andrea e Natalia dopo il GF Vip

In alcune recenti Instagram Stories, Andrea e Natalia hanno raccontato cosa hanno fatto dopo la fine del GF Vip. La Paragoni ha partecipato alla finale e subito dopo i due sono andati in hotel per partecipare ai festeggiamenti della vittoria di Tommaso. Al termine della festa, interrotta peraltro dall’arrivo della polizia, la coppia è salita in camera ed è stata sveglia fino alle 6 del mattino. I due hanno raccontato che hanno parlato moltissimo, poi si sono guardati sorridendo ponendo l’accento su questo aspetto.

Dalle parole di Natalia, dunque, si è evinto chiaramente che tra i due ci sia stata anche molta passione. Ad ogni modo, all’indomani entrambi si sono mostrati molto stanchi e provati dalla notte insonne appena trascorsa. Per tale ragione, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato che sarebbero stati un po’ assenti nelle ore successive in quanto avrebbero dovuto “recuperare”. (Continua dopo la foto)

Le altre confessioni di Zelletta

Tra loro non sono mancati sguardi ammiccanti e d’intesa finalizzati a porre l’accento sulla sfera fisica. Natalia non ha fatto altro che punzecchiare Andre sull’astinenza vissuta nella casa del GF Vip ed ha detto di essere consapevole dei suoi desideri al momento. In seguito, poi, Zelletta ha alleggerito un po’ il clima spostando l’attenzione su argomenti un po’ più tranquilli. In particolar modo, il giovane ha detto di necessitare urgentemente di un barbiere.

Durante i cinque mesi e mezzo di permanenza in casa, infatti, non ha avuto la possibilità di tagliare per bene la sua chioma che, ormai, è diventata piuttosto folta. La Paragoni, dal canto suo, ha detto di apprezzare molto il giovane anche in questa mise un po’ più trasandata. Oltre che ripristinare il suo aspetto fisico, il ragazzo deve anche recuperare un bel po’ di tempo perso con tutti i suoi cari.