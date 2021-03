GF Vip, Rosalinda Cannavò e la storia con Zenga? “Una farsa”: il dettaglio clamoroso (FOTO)

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è una farsa?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata archiviata, tuttavia si continua a parlare dei protagonisti che hanno vissuto per mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad esempio, in tanti si sono soffermati su Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Infatti, un dettaglio è bastato per far impazzire i complottisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, l’anello al dito che la 28enne messinese indossa nella foto scattata con il modello, suo nuovo fidanzato. Un anello che però non le è stato donato dallo stesso figlio dell’ex portiere di Inter e Nazionale Walter Zenga, ma dal suo ex fidanzato Giuliano Condorelli. Ricordiamo che l’attrice siciliana con quest’ultimo tra tira e molla ha avuto una storia d’amore lunga dieci anni.

La 28enne messinese ha ancora l’anello al dito donato dal suo ex

Il dettaglio dell’anello è bastato a far gridare allo scandalo molti telespettatori del Grande Fratello Vip 5 che si è concluso lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi. Gli utenti più critici parlano di una mancanza di eleganza e di tatto nei confronti dell’ex fidanzato Giuliano.

In poche parole, al popolo del web non è piaciuta per nulla l’atteggiamento felice della 28enne messinese a discapito del Condorelli piantato in asso e per giunta in diretta nazionale davanti a milioni di italiani. Quindi, l’uomo che ha amato per un decennio difficilmente perdonerà l’ex gieffina. (Continua dopo la foto)

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è finta?

Altri utenti, invece, sono convinti che la storia tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è solo tutta una messinscena. In pratica, la relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 5 sia stata tenuta in piedi finché tutti e due erano in gara, e una volta fatti fuori al gioco durerà come dice il famoso proverbio: “come un gatto in tangenziale”.

Resta il fatto che sono passati giorni dalla loro eliminazione dal reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini e il modello e la 28enne siciliana sembrano innamorati più che mai. Sui loro rispettivi social, infatti, entrambi postano foto e clip dove si baciano e si abbracciano affettuosamente. Anche questi sono falsi? Staremo a vedere col passar del tempo.