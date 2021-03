GF Vip, retroscena sulla vittoria di Tommaso: “Ha vinto grazie a Pupo”, il motivo (VIDEO)

Martedì 2 marzo è stata pubblicata l’ultima puntata di Casa Chi inerente il reality show di Canale 5. In tale occasione sono stati intervistati i due opinionisti di questa stagione, ovvero, Pupo e Antonella i quali hanno svelato un retroscena sulla vittoria di Tommaso.

Il cantante, inoltre, ha raccontato anche qualche indiscrezione in merito al suo ruolo di opinionista e a cosa risponderebbe se gli venisse chiesto di ricoprire nuovamente questo incarico. Vediamo tutto quello che è emerso e, soprattutto, quale sia il suo coinvolgimento nel trionfo di Zorzi.

Perché Pupo ha regalato la vittoria a Tommaso

Pupo si è lasciato molto andare con i giornalisti di Casa Chi ed ha posto l’accento su questioni di grande spessore, tra i commenti, però. è spuntato anche un retroscena sulla vittoria di Tommaso. In particolar modo, i giornalisti si sono soffermati ad analizzare il suo ruolo di opinionista e gli interventi impopolari di cui spesso si è reso protagonista. In occasione di una precedente puntata, Pupo fece un discorso molto duro e molto schietto all’influencer.

Nel dettaglio gli disse che avrebbe dovuto tirare fuori un po’ di più la sua umanità invece di indossare una sorta di maschera. Tali parole scossero parecchio il concorrente che, in un primo momento, sembrò essere colto alla sprovvista. Successivamente, però, decise di mettere in pratica i consigli ricevuti. Da quel momento in poi, quindi, tirò fuori gli aspetti più sensibili della sua personalità facendosi amare dal pubblico da casa.

Pupo e il suo ruolo di opinionista

Per i giornalisti e per Pupo, dunque, quello fu il momento esatto in cui si decretò la vittoria di Tommaso. Ad ogni modo, durante l’intervista, poi, l’opinionista ha toccato anche altri temi. Nello specifico, ha detto che se gli venisse proposto di ricoprire di nuovo quell’incarico al GF Vip non sa cosa risponderebbe. Nella sua vita non ha bisogno di successo e soldi in quanto reputa di essere già arrivato dove voleva.

In virtù di questo, se decide di accettare un incarico lo fa solamente per il piacere di dare una mano a qualcuno. Essere servito da sprono a Tommaso è per Pupo una soddisfazione immensa. Se in tale avventura questa è stata l’unica cosa buona fatta da lui, il cantante si sente pienamente soddisfatto. I giornalisti non hanno potuto che trovarsi d’accordo con lui per lo splendido messaggio mandato.