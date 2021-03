DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 5 marzo: Emre va a lavorare dai suoceri

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno giunge al termine. Una settimana che dopo un lungo periodo d’assenza ha visto la messa in onda della puntata serale con ben tre episodi e mezzo. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5 venerdì 5 marzo 2021 alle 16:35?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Mevkibe e Nihat proporranno ad Emre di andare a lavorare nel loro negozio. Lui accetterà, mentre Leyla avrà dei seri dubbi. Successivamente il padre di Sanem si pentirà del suo gesto perché il Divit avrà intenzione di rivoluzionare il minimarket. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà nello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti.

Mevkibe e Nihat propongono ad Emre di lavorare nella loro boutique

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 133 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 5 marzo 2021, rivelano che Mevkibe e Nihat proporranno ad Emre di lavorare nel negozio di famiglia. A quel punto, visto che è senza un impiego da tempo, il genero accetterà entusiasta. Tuttavia, la moglie Leyla nutrirà qualche perplessità, dato che si tratta di una professione certamente non adatto a un uomo del suo livello culturale.

Immediatamente dopo sarà lo stesso suocero in persona a pentirsi amaramente di aver proposto al marito della sua primogenita di lavorare insieme. Infatti, il Divit desidererà apportare dei cambiamenti assurdi senza la ben che minima mentalità da commerciante. Il suo impiego durerà pochi giorni? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, la serie completa in streaming

Se ti stai domandando dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming. Infine, ricordiamo che la serie tv ormai è alle battute finali e potrebbe terminare nei primi giorni di aprile 2021.