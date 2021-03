Il Paradiso delle signore trama 5 marzo: il Mantovano aggredisce Ludovica

La trama dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 5 marzo, cela un colpo di scena inatteso. Come visto nelle puntate precedenti, Ludovica sarà sempre più vittima del Mantovano. In occasione della puntata in questione, però, l’uomo farà una mossa davvero azzardata.

Al grande magazzino, intanto, tutti saranno in fermento per il servizio fotografico da realizzare per promuovere la nuova collezione e, soprattutto, l’abito alternativo creato da Gabriella. La fanciulla, chiaramente, non potrà che essere entusiasta per quello che le sta accadendo.

Trama 5 marzo: il discorso di Armando

Nel corso della puntata del 5 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica si rifugerà a casa di Marcello per sfuggire alle grinfie del Mantovano. La situazione è diventata assai complessa, al punto che Barbieri ha confessato tutto ad Armando. Quest’ultimo ascolterà con grande apprensione il racconto dei due ragazzi e, alla fine, deciderà di accogliere la Brancia in casa propria per proteggerla dal malvivente. Il capo magazziniere, però, ci terrà a fare una conversazione a quattr’occhi con la fanciulla.

Ferraris, infatti, prenderà in disparte Ludovica e le dirà di essere d’accordo a farla rimanere in casa a patto che si comporti in modo adeguato con Marcello. Nello specifico, l’uomo esorterà la ragazza a non avvicinarsi troppo a lui per evitare di farlo soffrire. Nella soap, però, c’è un’altra storia tormentata ed è proprio quella tra Armando e Agnese. Quest’ultima sarà sempre più innamorata del suo amante, al punto da arrivare a svelarlo in una confessione.

Ludovica aggredita al Paradiso delle signore

La sarta, infatti, si recherà da Don Saverio e gli confesserà i suoi sentimenti per Armando. L’uomo di fede, però, proverà a dissuaderla da questo pensiero ed esorterà la donna a concentrarsi un po’ di più su Giuseppe, in quanto è lui suo marito. Tali parole faranno riflettere molto Agnese e non faranno che tormentarla. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 5 marzo, vedremo che tutti saranno emozionati per il servizio fotografico per promuovere l’abito british proposto da Gabriella.

Nel frattempo, Ludovica crederà di essere al sicuro a casa di Armando e Marcello, ma il Mantovano provvederà subito a farle cadere questa certezza. L’uomo, infatti, si introdurrà furtivamente all’interno dell’abitazione e darà luogo ad un’aggressione nei confronti della Brancia. Non ci resta che attendere la prossima settimana per capire come sia andata a finire.