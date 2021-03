Giulia Salemi la strana decisione dopo il GF Vip: “Parlerò poco e niente di Pierpaolo” (FOTO)

La strana decisione di Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli

Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata senza ombra di dubbio Giulia Salemi. Infatti, l’influencer italo-persiana oltre a rafforzare la sua popolarità tra il pubblico ha trovato anche l’amore con Pierpaolo Pretelli. Nelle ultime ore, dopo che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente, la modella attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso un post contenente un suo lunghissimo pensiero. Nel dettaglio, ha fatto il punto della situazione sulla sua avventura nel reality show di Canale 5. Inoltre, la figlia di Fariba ha fatto pure una curiosa promessa.

In pratica, l’ex gieffina ha confessato che cercherà di parlare il meno possibile del 30enne lucano: “Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena…”. Poi ha approfittato la situazione per ringraziarlo: “Grazie amore mio per esserci stato…”.

L’ex gieffina e le parole al miele per Tommaso Zorzi

Sempre nello stesso post su Instagram, Giulia Salemi ha parlato anche di Tommaso Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. L’influencer italo-persiana ha confessato di essere molto felice per il rampollo meneghino, con il quale ha avuto delle discussioni all’interno del loft di Cinecittà.

Nonostante tutto, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha detto di essere contenta per l’amico e di volergli un gran bene: “A Tommaso voglio bene davvero anche se a volta con me è un adorabile stro**o…Con lui ha vinto il talento puro, l’intelligenza e il carattere…”. Dopo tali dichiarazioni, i due ex gieffini riusciranno a chiarirsi una volta per tutte lontani dai riflettori? Staremo a vedere. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nessun rimpianto per Giulia Salemi al GF Vip 5

Sempre sul suo account Instagram e con un post abbastanza lungo, Giulia Salemi ha concluso questo il suo discorso affermando che rifarebbe di nuovo tutto in questa sua lunga avventura al Grande Fratello Vip 5.

L’influencer italo-persiana, inoltre, ha aggiunto di non provare alcun rimorso: “Giulia rifaresti tutto cosi come è stato? Si, senza alcun dubbio…”. Effettivamente la modella non ha nulla da lamentarsi, infatti grazie a questa avventura televisiva, la seconda nella sua vita, è riuscita a trovare l’amore in Pierpaolo Pretelli.