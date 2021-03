Il dramma privato di Enock Barwuah: “Mi sono ritrovato senza niente…”

Enock Barwuah parla del suo periodio difficile prima del GF Vip 5

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista ad Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il fratello di Mario Balotelli ha reso noto un retroscena su un periodo particolarmente difficile della sua vita. L’ex gieffino ha confessato che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, giocava a calcio nelle serie minori. Ma a causa dell’emergenza sanitaria si è bloccato tutto.

Di conseguenza il ragazzo ha iniziato ad avere alcuni problemi: “Mi sono ritrovato senza niente e ho accettato la proposta di partecipare al reality dopo averli rifiutati tutti”. Il giovane inoltre, spere alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha affermato che negli ultimi anni ha ricevuto molte proposte ma di averle rifiutate tutte. Stessa cosa le interviste, non sentendosi a proprio agio. Un atteggiamento totalmente cambiato dopo la sua esperienza nel reality show di Canale 5.

La nuova vita del fratello di Mario Balotelli

Anche se durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Enock Barwuah non sia riuscito ad integrarsi del tutto nelle dinamiche, a distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione, si dice molto soddisfatto del suo percorso. Nello specifico, il fratello di Mario Balotelli è super felice dell’affetto che tantissimi sostenitori gli dimostrano quotidianamente.

Il calciatore, inoltre, grazie alla sua esperienza al reality show di Canale 5 ha raggiunto un grandissimo traguardo. “Oggi le persone mi conoscono in quanto Enock e non solo come il fratello di Mario Balotelli”, ha detto l’ex gieffino. In più, quest’ultimo si sente abbastanza orgoglioso per aver raggiunto una vittoria del tutto personale, infatti ad oggi si sente più sicuro e consapevole di quello che fa.

Enock Barwuah e l’amicizia con Pierpaolo Pretelli

Sin dalle prime ore al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah ha stretto un bellissimo rapporto con Pierpaolo Pretelli, che considera quasi un fratello. I due ex gieffini nel loft scherzavano e ridevano come due grandi amici. Infatti, in quelle settimane di convivenza forzata hanno organizzato insieme dei divertenti siparietti nei confronti della Contessa Patrizia De Blanck.

Ora che il reality show di Canale 5 è giunto al termine, Enock ha ammesso che avrebbe voluto veder vincere l’ex Velino di Striscia la Notizia. Quest’ultimo arrivato secondo subito dopo il rampollo meneghino Tommaso Zorzi.