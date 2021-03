Irama fuori da Sanremo 2021, Amadeus chiede un’eccezione: la decisione spetta ai big

In queste ore c’è grosso fermento dietro il Festival di Sanremo 2021 in riferimento alla partecipazione di Irama. Il cantante si sarebbe dovuto esibire martedì 2 marzo sul palco dell’Ariston, ma non gli è stato possibile a causa del riscontro di positività al covid di un membro del suo staff.

Nell’attesa che arrivassero i risultati, dunque, la sua esibizione è stata spostata. In queste ore, però, sono sopraggiunte nuove informazioni in merito all’argomento. A quanto pare, il cantante dovrebbe rinunciare alla partecipazioni, salvo una condizione. Scopriamo quale.

Le parole di Irama sulla situazione

Un membro dello staff di Irama è positivo al Coronavirus, pertanto, la partecipazione del cantante a Sanremo 2021 pare sia saltata. Questa mattina è sopraggiunta la notizia ufficiale secondo cui il protagonista sia risultato negativo a due tamponi rapidi e uno molecolare. Stessa sorte è toccata anche al suo collaboratore, che avrebbe dovuto accompagnarlo anche sul palco dell’Ariston. Malgrado questo, però, il protocollo anti-covid prevede che una persona che sia stata in contatto con un positivo debba mettersi in isolamento cautelativo.

In questo caso, dunque, Irama dovrebbe necessariamente rinunciare all’idea di esibirsi al festival della canzone italiana. Attraverso delle Instagram Stories registrate dal cantante, quest’ultimo è sembrato alquanto rammaricato per tutta la situazione. malgrado tutto, però, la salute viene prima di tutto, per tale ragione si augura che il membro dei suo staff positivo stia bene. (Continua dopo la foto)

Straordinaria eccezione al Festival di Sanremo 2021?

Naturalmente, la speranza di Irama è quella di poter partecipare al Festival di Sanremo 2021 anche se con un po’ di ritardo. Tale ipotesi, però, sembra stia scemando. Amadeus, però, ha chiesto agli autori di apportare un’eccezione al regolamento in modo da consentire al giovane di esibirsi. Nello specifico, il conduttore ha detto che chiederà ai big in gara di prendere una decisione a riguardo. I protagonisti dovranno decidere se consentire o meno ad Irama la possibilità di esibirsi in remoto.

In questo caso, durante la puntata di Sanremo, i telespettatori dovrebbero prendere visione di un video registrato dal cantante e non di un’esibizione dal vivo. A quanto pare, dunque, le sorti dell’artista sono nelle mani dei suoi “rivali” in questa esperienza. Nel frattempo, il ragazzo è rinchiuso nella sua stanza d’hotel, fortemente angosciato e demotivato. Non ci resta che attendere per saperne di più.