Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: nuove consapevolezze per Giacomo e Massimiliano

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 4 marzo, vedremo che Riccardo e Roberta continueranno a raccontare quello che è accaduto la sera prima tra loro. In molti si aspettavano di assistere alla tanto agognata scelta, ma l’evento è slittato, pertanto, bisognerà pazientare ancora un po’.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Giacomo e Massimiliano faranno il punto della situazione in merito alle loro conoscenze. Se i due, però, si stanno trovando molto bene con alcune spasimanti, lo stesso non può dirsi di Samantha che, invece, non sembra nutrire molta fiducia nei corteggiatori.

Anticipazioni puntata di oggi trono over

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che vedremo cosa è accaduto tra Riccardo e Roberta. La precedente puntata si è conclusa con i due protagonisti seduti al centro dello studio e intenti a raccontare come stiano procedendo le cose tra loro. Dopo un’accesa discussione, i due hanno deciso di trascorrere la sera insieme. La Di Padua si è vestita molto bene per l’occasione, cosa che è stata particolarmente apprezzata da Guarnieri.

I due si sono scambiati tenere effusioni e qualche bacio. Ad ogni modo, contrariamente a quanto molti speravano, la coppia non ha trascorso la notte insieme. Riccardo ha preferito evitare in quanto l’avrebbe reputata una forzatura. Nella messa in onda odierna, dunque, scopriremo cos’altro è accaduto tra loro. Successivamente, poi, verrà dato spazio ai più giovani.

Cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, vedremo a che punto sono arrivate le conoscenze di Giacomo e Massimiliano. Il primo sembrerà andare con i piedi di piombo nei confronti delle sue corteggiatrici, ma lo stesso non si può dire del secondo. Il più giovane dei tronisti, infatti, è già uscito due volte con Vanessa, con cui si è trovato meravigliosamente bene. I due, dunque, spiegheranno a che punto sia giunta la loro frequentazione.

In merito a Samantha, invece, la ragazza ha avuto un diverbio con Roberto durante la precedente messa in onda. Nello specifico, la dama non si sente abbastanza desiderata da lui e lo ha accusato di essere in studio in qualità di spettatore e non di corteggiatore. Lui si è difeso dicendo di essere realmente interessato a lei, ma riuscirà a dimostrarle a fatti ciò che professa a parole?