Tommaso Zorzi scopre che Guenda Goria ha sparlato di lui mentre era in casa: “Mi sto sentendo male” (FOTO)

Tommaso Zorzi è ufficialmente tornato alla sua vita di tutti i giorni e sua sorella Gaia gli ha preparato una serie di slide per fargli sapere chi ha parlato male di lui mentre era in casa, a spiazzarlo è stata Guenda Goria. In particolare, la figlia di Maria Teresa ha messo dei like ad alcuni commenti contro l’influencer.

Nell’apprendere quanto accaduto, Tommaso è rimasto allibito in quanto credeva di aver instaurato un’amicizia con la ragazza. Pertanto, vediamo cosa ha detto l’ex gieffina e qual è stata la reazione del vincitore di questa edizione del programma.

Tommaso Zorzi deluso da Guenda Goria

Gaia Zorzi è diventata un’icona di questo GF Vip grazie ai suoi commenti e interventi piccati. Una volta conclusa l’esperienza del reality show, dunque, la ragazza ha raccolto tutti i commenti negativi che sono stati pubblicato contro suo fratello per mostrarli al diretto interessato. Nell’elenco, però, ci sono state anche delle persone che l’influencer non si aspettava minimamente di trovare. In particolar modo, Tommaso Zorzi è rimasto profondamente deluso nel leggere il nome di Guenda Goria.

Una delle slide raccolte da Gaia è intitolata “I Like di Guenda”. Nello specifico, infatti, pare che la ragazza abbia avallato le considerazioni di alcuni utenti contro Zorzi. In particolar modo, la ragazza si sarebbe trovata d’accordo con tutte quelle persone che hanno accusato Tommaso e Stefania di essere dei falsi e di essersi comportati in modo ingiusto nei confronti di sua madre Maria Teresa.

Chi ha parlato male dell’influencer

Nel leggere i commenti in questione, Tommaso Zorzi è rimasto profondamente deluso da Guenda Goria, sta di fatto che si è pentito di essersi aperto con lei. Nel dettaglio, il ragazzo ha detto di sentirsi male in quanto credeva di aver instaurato un bel rapporto con lei. Il giovane, però, non ha perso la sua verve ironica, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di aggiungere che, se avesse saputo, non le avrebbe dato un passaggio in macchina fino a Milano.

Una volta terminato il programma, infatti, il vincitore di questa edizione è tornato a casa sua e nell’auto ha deciso di ospitare anche la figlia della Ruta. Proprio per tale ragione, Zorzi è rimasto alquanto interdetto dinanzi quanto appreso. Ad ogni modo, tra le persone che hanno parlato male di lui mentre era in casa ci sono anche i fan di Dayane Mello, un amico di Giulia Salemi e molti altri.