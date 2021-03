Uomini e Donne, anticipazioni del 4 marzo: liti tra tronisti e corteggiatrici

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo le varie discussioni che ci sono state nell’appuntamento di ieri pomeriggio, cosa accadrà nella puntata di giovedì 4 marzo 2021?

Le anticipazioni fornite direttamente dal blog Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà di tutti e due tronisti. Nello specifico, Massimiliano e Giacomo sono alle prese con le loro corteggiatrici e le esterne che hanno realizzato giorni prima della registrazione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi su Canale 5.

Trono classico: Giacomo discute con Martina dicendole di essere aggressiva

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che dopo le discussioni di ieri si passerà al tronista Giacomo. Di quest’ultimo, però si parlerà abbastanza poco. Gli spoiler forniti dal portale Il Vicolo delle News svelano che interverrà Martina. La corteggiatrice dirà di essere rimasta particolarmente delusa perché lui non l’ha portata in esterna.

A quel punto il ragazzo le spiegherà che la trova troppo aggressiva nelle reazioni ed esagerata visto che si conoscono solo da qualche giorno. Sentendosi dire queste parole. la diretta interessata chiarirà la sua posizione affermando che è il suo carattere e se le darà la possibilità glielo dimostrerà e forse lui la capirà meglio chi è realmente.

Massimiliano esce con Costanza, Vanessa delusa

Ma gli spoiler sul dating show su Uomini e Donne non sono terminate qui. Infatti, nell’appuntamento odierno il numeroso pubblico di Canale5 avranno modo di vedere Massimiliano che in settimana è uscito con Costanza. Il tronista si è aperto con la corteggiatrice rivelandogli della malattia della sorella sulla quale poi ha chiesto di tagliare.

Il ragazzo le ha detto che esteticamente non è il suo prototipo ma ci si è trovato abbastanza bene. A quel punto dalla passerella scenderanno ben altre cinque ragazze nuove. Vanessa gli chiederà perché non l’ha portata in esterna e lui le dirà che voleva darle l’opportunità di capire se avrebbe sentito la sua mancanza. Un’iniziativa che ha portato i suoi frutti, infatti a quanto pare a lei le è mancato tantissimo. Cos’altro accadrà? Per saperlo continuate a seguire il programma di Maria De Filippi.