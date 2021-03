Isola dei Famosi 2021, concorrente si ritira improvvisamente: ecco perché (FOTO)

Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi 15

Qualche giorno fa sono stati resi noti i 16 naufraghi che faranno parte della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra questi anche Carolina Stramare, ex Miss Italia. Quest’ultima però, dopo aver superato tutte le visite mediche ed essersi sottoposta a regolare quarantena, con tanto di tampone Covid e cinque vaccini per altre malattie infettive, si è ritirata.

Per quale motivo? A rivelare il tutto sono stati i social del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, parlando di problemi familiari. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi”, si legge sui media. (Continua dopo il post)

Carolina Stramare piange e spiega il motivo del suo ritiro

Immediatamente dopo, attraverso delle Stories su Instagram, Carolina Stramare ha rotto il silenzio condividendo un filmato datato 28 febbraio in cui mentre piange annuncia il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 15.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione a L’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”, ha detto l’ex Miss Italia.

Carolina Stramare e le simpatie del popolo brasiliano

Ma il video realizzato da Carolina Stramare non è finito qui. Infatti quest’ultima non è voluta nel dettaglio della vicenda, mantenendo la sua privacy. In tanti però, sul web hanno sottolineato come l’ex Miss Italia era già entrata nelle grazie delle brasiliane che dopo aver supportato per lungo tempo Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. Quindi, in caso di sua partecipazione le sudamericane avevano già trovato una loro preferita da tifare e supportare a L’Isola dei Famosi 2021.

Dopo questo ritiro, chi prenderà il posto della ragazza? Per caso partirà Floriana Secondi che giorni fa ha fatto un appello a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. C’è da sottolineare, inoltre, che non è la prima volta che un concorrente si ritiri prima della partecipazione al reality show.