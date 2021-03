Rosalinda Cannavò stroca definitivamente Dayane Mello: “Mai stata innamorata di lei, è una stratega”

Rosalinda Cannavò non è mai stata innamorata di Dayane

Rosalinda Cannavò, all’epoca Adua Del Vesco, e Dayane Mello nelle prime settimane di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 avevano stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. Tuttavia, quest’ultimo si è rovinato nelle ultime settimane e addirittura tre le due gieffine sono volati stracci. La 28enne messinese che ha intrapreso una storia con Andrea Zenga, in una recente intervista rilasciata al magazine Chi ha fatto delle precisazioni sul suo legame con la modella brasiliana.

“Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia. Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma“, ha fatto sapere l’attrice siciliana.

La siciliana dà della stratega alla modella brasiliana

A quanto pare, immediatamente dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 5 che si è tenuta lunedì scorso ci sia stato il gelo tra le due ex gieffine. A renderlo noto sono stati Alan Fiordelmondo e Maria Teresa Ruta ospiti entrambi a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. “Questa è la fine delle Rosmello, mi hanno detto che c’è stato il gelo totale tra le due. Era glaciale l’atmosfera tra Dayane Mello e Rosalinda”, ha detto il primo.

Mentre la madre di Guenda Goria ha aggiunto: “Sì, nella festa io c’ero e non è che si sono proprio… Mentre noi ci abbracciavamo tutti loro no. Diciamo che c’è la necessità di chiarirsi. Pensavo che con due bicchieri di vino tutto sarebbe cambiato e invece per adesso no”.

Antonella Elia spende delle belle parole per Dayane Mello

E se Rosalinda Cannavò in una recentissima intervista al periodico Chi ha attaccato Dayane Mello, a spendere delle parole al miele sulla modella brasiliana ci ha pensato Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 che potrebbe perdere il posto la prossima stagione, parlando della sudamericana ha detto: “Ragazzi lei è affascinante in maniera incontrollabile”.

Parlando con il giornalista della rivista diretta da Alfonso Signorini, la collega di Pupo ha detto anche che ad un certo punto si sono guardate a vicenda e lei si è innamorata della gieffina. “E’ di un seducente pazzesco… è veramente una donna che viene dall’Amazzonia, il posto del paese più sensuale che esista. La natura selvaggia che per me è il massimo. Lei per me è l’Amazzonia, molto seducente”, ha concluso la soubrette.