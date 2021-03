Samantha De Grenet attacca Antonella Elia: “Mi ha aggredita, cattiveria gratuita” (FOTO)

Samantha De Grenet ospite a Pomeriggio Cinque

Giovedì, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha avuto modo di intervistare Samantha De Grenet. Quest’ultima ha parlato a lungo della sua recente esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Naturalmente la professionista napoletana ha approfittato della situazione per chiederle se una volta uscita dalla reality show si sia chiarita con Antonella Elia. Ricordiamo che la gieffina con quest’ultima ha avuto più di un’accesa discussione.

Nel salotto del programma pomeridiano di Canale 5, la soubrette ha immediatamente detto di no, aggiungendo di considerare quegli attacchi dell’opinionista del tutto fuori luogo. “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita…Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato…Mi ha aggredita nella prima puntata in cui sono entrata nella casa dicendo cose imbecilli…”, ha asserito Samantha.

L’ex gieffina non vuole chiarire con Antonella Elia

Ospite a Pomeriggio Cinque, Samantha De Grenet ha detto anche di non avere nessuna intenzione di chiarirsi neppure in futuro prossimo con Antonella Elia. Ovviamente Barbara D’Urso ha provato in tutti i modi di farle cambiare idea, ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata irremovibile. Infatti, quest’ultima negandosi a qualsiasi appello ha detto anche: “Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo…E penso proprio continueremo a farlo a lungo…”.

Sembra proprio che la donna non voglia saperne di confrontarsi pacificamente con la collega di Pupo, ritenendo che sia andata oltre con le critiche: “E’ proprio andata oltre e non ha recuperato…”. (Continua dopo il video)

“Non ci siamo chiarite, ci evitiamo e continueremo a farlo”

Samantha De Grenet e il suo rapporto con Antonella Elia #Pomeriggio5 pic.twitter.com/YTtfXTCZmH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 3, 2021

Samantha de Grenet si pente della lite con Stefania Orlando

Parlando con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Samantha De Grenet ha ammesso anche di aver fatto qualche sbaglio durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punto Barbara D’Urso le ha domandata a cosa si riferisse nel dettaglio.

La diretta interessata non si è tirata indietro facendo riferimento all’accesa discussione avuta con Stefania Orlando. “La litigata con lei in effetti potevo risparmiarmela…”, ha fatto sapere l’ex gieffina. Dopo tali affermazioni, le due donne si chiariranno? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.