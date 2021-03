Lorella Cuccarini ferita dalle parole di Maria Teresa Ruta: “Ci sono rimasta male” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta contro Lorella Cuccarini

Qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Lorella Cuccarini. Stando al racconto della madre di Guenda Goria, la prof di danza di Amici di Maria De Filippi non le avrebbe rivolto il saluto in diverse occasioni.

“Devo dire che secondo me non ne è venuta fuori bene con quella lettera che ha mandato a La Vita In Diretta. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”, ha detto la giornalista lo scorso ottobre mentre parlava con altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

La replica della soubrette romana su Instagram

A distanza di qualche mese Lorella Cuccarini è tornata sull’argomento. Nello specifico, rispondendo ad alcune domande che i follower le hanno posto su Instagram, mercoledì pomeriggio la nuova prof di Amici ha confessato di aver sentito le parole di Maria Teresa Ruta dette all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Sì, ho ascoltato quello che ha detto. Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali. Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”, ha fatto sapere l’ex conduttrice de La Vita In Diretta.

Maria Teresa Ruta e l’ultima frecciata a Lorella Cuccarini.

Oltre alla frecciatina lanciato lo scorso autunno, Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5 ha nominato Lorella Cuccarini anche qualche settimana fa. Il tutto è accaduto durante una puntata del GF Vip Late Show quando Tommaso Zorzi le ha chiesto chi del mondo dello spettacolo non vorrebbe incontrare in un supermercato.

A quel punto la gieffina rispose così: “Una collega che non vorrei incontrare al supermercato? Io di colleghe che non voglio incontrare ne ho tante, ma non perché c’ho litigato, visto che ho un buon carattere. Allora ti dico la Cuccarini“. Ecco il video in questione: