Sanremo 2021: Elodie perde l’orecchino sulle scale, quanto costava? Scene di panico in diretta (VIDEO)

Elodie al Festival di Sanremo 2021

Per il secondo anno consecutivo la bellissima Elodie è tornata a calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus l’aveva chiamata la prima volta per gareggiare con un suo brano poi divento hit, mentre in quest’occasione l’ha scelta in qualità di co-conduttrice al Festival 2021.

Ovviamente, grazie alla sua grinta e bravura la Di Patrizi ha immediatamente lasciato il segno, scendendo le scale con un vestito rosso fuoco e una spaccatura vertiginosa. Il abito indossato della 30enne italo-francese porta la firma di Versace, mentre gli orecchini messi in mostra dall’ex allieva di Amici sono di Bvlgari e hanno un costo pari a 45 mila euro. Una cifra da far girare la testa a tutti.

Elodie Di Patrizi perde un orecchino sul palco dell’Ariston

Oltre a questi splendidi orecchini, Elodie ha indossato anche un bracciale della stessa maison, che invece ha un costo intorno ai 50 mila euro. Tra l’altro la cantante italo-francese è stata vittima di un piccolo imprevisto mentre scendeva la scalinata del Teatro Ariston di Sanremo. Nello specifico, la ragazza ha perso un orecchino, cosa che sui vari social network è stata notata immediatamente.

Dopo essersene accorta, la professionista è rimasta di sasso conoscendo il valore del prezioso, ma per fortuna ha tirato un sospiro di sollievo quando ha visto che l’orecchino era a terra vicino a lei. Ovviamente non si sono sprecati i commenti ironici sul web: “Il rumore dell’orecchino di Elodie è stato maggiore alla canzone di Francesco Renga”. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Dopo questo piccolo incidente di percorso nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021, moltissimi utenti si sono precipitati sul web alla ricerca del costo dell’orecchino. Infatti, in tanto hanno detto che far cadere un oggetto prezioso in quel modo è un vero e proprio schiaffo alla miseria.

Ricordiamo che la Di Patrizi è diventata popolare nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha partecipato alla kermesse canora due volte: nel 2017 con Tutta colpa mia, canzone scritta da Emma Marrone, e nel 2020 con Andromeda, brano composto da Mahmood.