Uomini e Donne registrazione 3 marzo: Samantha attratta da un cavaliere del trono over

Mercoledì 3 marzo è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione, come sempre, si è parlato sia di trono classico sia over e i due ambienti si sono mixati in modo ancora più evidente.

La tronista Samantha, infatti, è apparsa particolarmente attratta da un esponente del trono over, stiamo parlando di Gero. In studio, poi, è sorta una polemica molto accesa in cui è stato coinvolto Armando. Per Gemma, invece, c’è stata un’altra delusione.

Anticipazioni registrazione 3 marzo: trono over

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 3 marzo la conduttrice è partita con una nuova sfilata del parterre femminile. Il tema è stato “Scacco al re: sedotto e conquistato”. La prima ad esibirsi è stata Gemma, la quale ha deciso di interpretare Charlize Theron nella pubblicità di un profumo. La sua esibizione, naturalmente, ha sollevato accesi dibattiti in studio specie a causa di Tina. Ad ogni modo, la vincitrice è stata Sabina, la quale si è travestita da segretaria ed ha dato luogo ad uno spogliarello.

Successivamente, poi, si è passati a trattare più nel dettaglio le vicende del trono classico. Gemma e Cataldo hanno raccontato a che punto sia la loro conoscenza e la Galgani è sembrata intenzionata a chiudere. I due sono usciti la sera prima, ma lei non si è trovata molto a suo agio ed ha ammesso ci fosse un forte imbarazzo tra loro. Il cavaliere, dal canto suo, ha insistito per restare in quanto davvero interessato a lei.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne

La dama, però, è stata risoluta ed ha deciso di mandarlo via. Al trono classico, invece, nella registrazione di Uomini e Donne del 3 marzo c’è stato un colpo di scena. La tronista Samantha ha deciso di uscire con Gero, cavaliere del trono over. Lui, però, si è visto anche con Lara. I corteggiatori della dama si sono risentiti, specie Alessio, il quale ha reputato la sua scelta discutibile. Armando, poi, ha preso la parola per accusare la tronista di incoerenza.

Massimiliano e Vanessa, invece, hanno avuto un leggero alterco in quanto lei si è dispiaciuta di non essere stata portata in esterna la precedente puntata. Ad ogni modo, dopo poco hanno fatto la pace e lei si è aperta con lui rivelando un doloroso retroscena sulla sua vita. Giacomo, infine, ha fatto scendere due ragazze scelte da lui nei giorni passati.