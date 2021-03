Uomini e Donne, Rosa Perrotta importunata per strada: “Trattata come un cane” (FOTO)

Rosa Perrotta sbotta su Instagram

Chi segue Rosa Perrotta su Instagram sa perfettamente che l’ex tronista di Uomini e Donne è particolarmente attiva sul noto social. La ragazza salernitana quotidianamente condivide con i propri follower sia momenti brutti ma anche belli della sua vita e di quella delle persone che ama.

Ad esempio, nel pomeriggio di mercoledì la compagna di Pietro Tartaglione, che tra l’altro hanno risolto la loro crisi di coppia, si è lasciata andare ad un duro sfogo con una serie di Stories. “Io sono scioccata da questa cosa. Ma è possibile che nel 2021 una ragazza che cammina in bicicletta…ma come siete educati?”, ha asserito la 32enne.

L’ex tronista di Uomini e Donne importunata a Milano

Rosa Perrotta su Instagram ha raccontato un episodio per nulla piacevole che l’ha coinvolta recentemente. Dopo essere stata in un salone di bellezza, l’ex tronista di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci con delle Stories. In queste, la ragazza ha scritto la seguente didascalia manifestando tutta la sua rabbia per quanto accaduto: “Ma io non ho parole per descrivere il livello di ignoranza e di disagio di questi uomini”.

A quanto pare l’ex naufraga sarebbe stata importunata mentre girava in bici per le strade del capoluogo lombardo. Sul social l’influencer ha fatto sapere di aver udito dei commenti offensivi nei suoi confronti da parte di alcuni soggetti di sesso maschile. Addirittura alcuni di essi l’hanno chiamata bambola per farla girare verso di loro. Ciò ha infastidito tantissimo la compagna di Pietro Tartaglione che si è sfogata così: “Io sono incazzata nera, vorrei capire cosa manca nella testa di queste persone, ma gente di ogni età”.

La rabbia di Rosa Perrotta

Sempre su delle Stories su Instagram, Rosa Perrotta ha criticato aspramente tutti coloro che l’hanno fatta irritare a Milano. “Gente che si permette di trattarmi come un cane. Tu mi stai violando. Li ho mandati a cacar* e anche poco gentilmente”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ma non è finita qui, infatti a distanza di qualche ira l’influencer campana è apparsa ancora più irritata perché tante donne hanno commentato il suo sfogo affermando che questo atteggiamento maschile non è una novità. Ovviamente la diretta interessata non è d’accordo con tutto ciò, quindi ha espresso il suo giudizio: “Non avete il diritto di minare la nostra serenità con sguardi o parole che ci imbarazzano o disgustano, nella maggior parte dei casi”. Ecco una sua Storia su IG: