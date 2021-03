Uomini e Donne, Nicole sparisce dal parterre, che fine ha fatto? Lei spiega perché è andata via

Vi ricordate di Nicole, affascinante esponente del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne? La dama si è fatta conoscere nel talk show di Maria De Filippi per aver cominciato una duplice conoscenza con Armando Incarnato e con Carlo.

I tre protagonisti si sono trovati al centro di accese polemiche, che hanno surriscaldato parecchio gli animi. Ad ogni modo, da un po’ di puntate la donna è completamente sparita dal parterre. Che fine avrà fatto? Lei racconta tutto sui social.

La misteriosa sparizione di Nicole da Uomini e Donne

Nicole Vinti ha suscitato molto scalpore durante la sua breve partecipazione a Uomini e Donne. Lei si è sempre mostrata con look impeccabile e con un modo di fare estremamente signorile. Nel corso della sua permanenza in studio è uscita con Armando e con Carlo, ma ha sempre detto di essere stata più coinvolta dal secondo. Il cavaliere, però, ha ritmi di vita parecchio complessi, in quanto vive e lavora in America. Ad ogni modo, da un po’ di puntate i due protagonisti non si sono più fatti vedere nel parterre.

La loro sparizione non è stata accompagnata da nessuna spiegazione, cosa che spesso accade quando degli esponenti vengono allontanati forzatamente dallo studio. Che sia accaduto lo stesso anche a loro? Sul web, nel frattempo, sono trapelate delle segnalazioni contro la dama da parte di Alfonso Barone. Quest’ultimo l’aveva accusata di frequentarsi con lui mentre lei era ancora nel programma.

La dama spiega cosa è successo

Dopo un bel po’ di interrogativi, però, la dama ha deciso di chiarire un po’ le cose e lo ha fatto nel corso di una diretta su Instagram. In tale occasione Nicole ha spiegato di non fare più parte di Uomini e Donne. A quanto pare, ha scelto di tornare alla sua vita di sempre anche perché intenzionata ad approfondire la conoscenza con un solo uomo, di chi si tratta? Proprio di Carlo.

Nel corso della diretta, i due sono apparsi insieme e si sono mostrati estremamente felici e complici. La cosa che molti si stanno chiedendo, però, è: per quale motivo non hanno annunciato in una puntata la loro decisione? A quanto pare, la redazione non gli ha dato questa possibilità proprio perché sembra sia stato notato qualcosa di strano e sospetto nel loro comportamento.