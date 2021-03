DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell’8 marzo: Sanem aggredisce Can

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Cana Yaman e Demet Ozdemir. A quanto pare il destino sembra non aver pietà per l’amore il fotografo e la scrittrice. Infatti, quest’ultimi saranno ancora una volta messi alla prova nei prossimi appuntamenti.

Negli episodi che vedremo di recente, inizialmente li vedrete riavvicinarsi con un fatto al quanto divertente, ma purtroppo immediatamente dopo Yigit spezzerà quello che sembrava fosse un riavvicinamento. Cosa accadrà nella puntata prevista per lunedì 8 marzo 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler dettagliati.

Sanem aggredisce Can convinta che sia un orso

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 8 marzo 2021, svelano che Sanem si troverà nella foresta. La giovane scrittrice, spaventata per la situazione colpirà involontariamente il suo amato Can, convinta si tratti di un orso. Come era prevedibile, il perfido Yigit non terrà a freno la sua preoccupazione.

L’idea che la sorella minore di Leyla sia da sola con il fotografo, non lo farà stare per nulla tranquillo. Alla luce del momento di fragilità della Aydin, il suo editore avrà paura che il Divit possa riconquistarla con estrema facilità. Visto l’andamento dei fatti il fratello di Polen non ha tutti i torti. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo continuate a seguire la serie tv turca di Canale 5 con Yaman e Ozdemir.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: cancellate le puntate serali

Dopo la puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in prima serata di mercoledì 3 marzo 2021, scompaiono un’altra volta dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset gli episodi serali della serie tv. Scopriamo così che quest’ultima salterà un’altra settimana di programmazione per via della Champions League, in onda su Canale 5 martedì 9 marzo con la partita Juventus-Porto. Quindi, niente appuntamenti in prime time nemmeno la settimana dall’8 al 14 marzo 2021.

Continuano però, le puntate nella fascia pomeridiana, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 alle 17:10 circa. Considerando inoltre che in data 3 marzo 2021 la soap è andata in onda con la prima parte dell’episodio 132, veniamo a conoscenza che mancano ancora 21 episodi alla fine di DayDreamer. Dunque, con molta probabilità lo sceneggiato terminerà solo con gli episodi in daytime.