Segnalazione su Samantha di Uomini e Donne: “È un’attrice e fa l’amante di…” (FOTO)

In queste ore è stata diffusa sul web una segnalazione alquanto interessante sulla nuova tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio. La ragazza, sin dal suo video di presentazione, ha subito diviso in due il pubblico della trasmissione.

Da un lato, infatti, ci sono coloro i quali l’hanno accusata di voler fare un po’ troppo il personaggio, mentre dall’altro c’è chi l’ha molto apprezzata. Ad ogni modo, pare che la ragazza non abbia raccontato esattamente tutta la verità. Vediamo, dunque, cosa è emerso.

La segnalazione su Samantha

Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno diffuso una segnalazione su Samantha di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso da tali contenuti pare che la ragazza non sia così estranea al mondo della televisione, anzi. Malgrado nel suo video di presentazione si sia presentata come una ragazza genuina, che ha dovuto sviluppare il cervello non potendo puntare sul suo aspetto fisico, la realtà sembra ben diversa. Molti utenti, infatti, hanno notato che la dama sia, in realtà, un’attrice.

In particolar modo, è emerso che Samantha abbia preso parte al programma Alta Infedeltà, che andava in onda su Real Time, canale 34 del digitale terrestre. Tale trasmissione si basa su storie vere e racconta di tradimenti tra coppie sia fidanzate sia sposate. Ebbene, la Curcio interpretava proprio il ruolo dell’amante. Le vicende, naturalmente, sono recitate da attori, ma di fondo c’è della verità in quanto raccontato. (Continua dopo le foto)

I tronisti di Uomini e Donne non convincono

Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto spiazzato dalla segnalazione su Samantha. Il motivo non sta tanto nel fatto che nella sua vita sia stata l’amante di qualcuno quanto, piuttosto, nel fatto che abbia omesso di dire di aver partecipato ad un programma televisivo. Stessa sorte è toccata anche a Massimiliano, suo collega durante questa esperienza. Anche lui è stato beccato a recitare in alcuni film, mentre nella clip di presentazione si è dipinto come un ragazzo estremamente semplice e poco avvezzo ai riflettori.

Ad ogni modo, il pubblico da casa sembra estremamente deluso da queste scoperte e dall’omissione a cui si è dato luogo durante le puntate del programma. Non ci sarebbe stato nulla di male, in fondo, se si fosse detto che i due avessero avuto altri ruoli in tv. Tutti questi sotterfugi sembrano lasciar presagire che i due protagonisti non siano molto sinceri e genuini come vogliono far credere.